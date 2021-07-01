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Суд вновь отклонил просьбу Бритни Спирс о прекращении опеки отца

Виктория Шанина
Сегодня в 8:41

Верховный суд Лос-Анджелеса отказал в удовлетворении просьбы адвоката Бритни Спирс Сэмюэля Ингэма, который требовал отстранить отца певицы от должности ее единственного опекуна. Это решение может измениться после оформления новых показаний Бритни, которые она озвучила ранее, пишет Variety.

Судьи озвучили решение на основе предыдущего ходатайства адвокатов певицы. В 2020 году судья Бренда Пенни согласилась включить финансовую компанию Bessemer Trust в число опекунов Бритни Спирс, после чего защитники певицы потребовали исключить из опекунства ее отца Джейми Спирс. Именно эта просьба и была отклонена в результате последнего заседания.

Во внимание не было принято выступление Бритни Спирс в суде 23 июня. Певица впервые за два года лично потребовала прекратить опеку, заявив, что ее принуждают работать, принимать литий и запрещают удалить внутриматочную спираль, чтобы вновь забеременеть. Для рассмотрения показаний адвокаты должны оформить их юридически и направить в суд прошение.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года. Джейми Спирс получил эту должность после того, как дочь попала в психиатрическую больницу из‑за проблем с алкоголем и наркотиками, и с того момента может полностью контролировать жизнь и финансы певица.

По информации The New York Times, Бритни пытается избавиться от опеки отца с 2014 года. В судебном отчете за 2016 год написано: «Она заявила, что опекунство стало угнетающим и контролирующим инструментом против нее. В системе было „слишком много контроля“».

В 2019 году Спирс официально обратилась в суд с ходатайством об освобождении от отцовского опекунства. Она утверждала, что Джейми насильно отправил ее в психиатрическую клинику после того, как она отказалась принимать лекарства.

Фанаты певицы сочли, что отец фактически лишил ее прав и свобод, и создали летом 2020 года движение #FreeBritney. На его формирование повлиял тикток, который Спирс опубликовала в июле. В нем она танцевала в желтом топе и с цветами в руках под песню «Blinding Lights» The Weeknd. Беспокойство фанатов вызвало то, что в одном из комментариев под прошлым постом певицу просили надеть желтую рубашку в следующем видео, если ей нужна помощь.

В 2020 году Бритни в очередной раз отправила просьбу отстранить Джейми от должности опекуна. Ее ходатайство было отклонено Верховным судом Лос-Анджелеса.

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