Несмотря на пандемию и кризис, 2020-й год в поп-музыке был, возможно, лучшим за долгое время. Антон Вагин («Всякая Годная Попса») специально для «Афиши Daily» объясняет, как так получилось, и рассказывает о главных чертах попсы последних 12 месяцев: от диско-ностальгии до тикток-хитов. В качестве бонуса — 20 лучших поп-альбомов 2020-го.

2020-й год стал временем нехилых испытаний для индустрии развлечений. Переносились сроки выхода игр. Фильмы ушли в интернет. Кинотеатры и иные оффлайн-заведения по большей части закрылись: на время или навсегда. Пандемия коснулась и музыки. Сроки релизов полетели к чёрту, концерты переносились или отменялись полностью. Сильнее всего вся эта ситуация отразилась на поп-музыке, наиболее коммерческой сфере аудиоискусства. Она целиком и полностью заточена под постоянные циклы гастролей в честь новых альбомов, юбилеев или очередных «самых последних» окончаний карьеры. Казалось бы, при таком раскладе поп-вселенная должна была погрузиться во мрак. 2020 год должен был стать одним из самых скучных в плане новой музыки. На деле ситуация прямо противоположная. За 12 месяцев мы услышали столько интересных альбомов и песен, сколько не было за последнюю пару-тройку лет, а в эволюции поп-музыки произошло несколько новых занятных витков.

Диско-эскапизм Самым очевидным трендом года в западной попсе, по которому наверняка его позже будут вспоминать наши потомки, стало массовое увлечение диско-эстетикой рубежа 1970-1980-х . Тренд не самый новый: восьмидесятыми западная поп-культура начала баловаться ещё в начале нулевых, а расцвет ностальгии пришелся на середину десятых. Однако если последние несколько лет мы слышали 80-е в их синтипопово-неоновой итерации, то сейчас временные рамки раздвинулись.

На наших глазах раскручивается эклектичный смерч, где есть место буквально всему.

«Break My Heart», один из лучших номеров Дуа Липы с альбома «Future Nostalgia». Он одновременно: обращается к диско семидесятых, подрезает мелодию из хита INXS восьмидесятых и напоминает о диско-ревайвле начала нулевых имени Кайли и Софи Эллис-Бекстор

Но, повторимся, это не ново. Свежим в этой ностальгической лихорадке выглядит лишь возвращение в наш мир классического диско с Дуа Липой в качестве его пророка. Интересным оно выглядит в свете того, что изначально диско появилось в конце 70-х, в не самую светлую эпоху истории Запада, став своего рода музыкой эскапизма для угнетенных слоев населения. И если в диско люди находили временный уход от окружающей их несправедливости, то в 2020-м мы точно так же смогли найти в этой ультрапраздничной музыке способ забыть на часок-другой все плохие новости, бесконечно сваливавшиеся на нас в течение года.

Ностальгия по нулевым Однако вся эта ностальгия по рубежу 70-80-х несколько обманчива, ведь тоскуем мы сегодня вовсе не по временам 40-летней давности. В начале 2000-х во времена терактов 11-го сентября и войны в Ираке западная музыка точно так же обратилась к диско-эстетике, когда вышли, например, альбомы «Fever» Кайли Миноуг, «Discovery» Daft Punk и «Confessions on a Dance Floor» Мадонны сработав как антидепрессант для массового слушателя.

Сегодня, когда культурой во многом правят те, кто рос на рубеже 1990-2000-х, мы ностальгируем именно что по той эпохе, и диско — лишь часть этой ностальгии.

Леди Гага, обращаясь к типичному восьмидесятническому звуку на своем альбоме «Chromatica», не забывает добавить туда не менее типичные аранжировки 90-х. Джесси Уэр игриво называет свою пластинку «What’s Your Pleasure?», прекрасно зная, что наше удовольствие кроется в клубной музыке времён второго срока Бориса Ельцина. То же самое проделывает и ветеран тех лет, экс-участница Spice Girls, Мэлани Си, на своей пластинке с лаконичным названием «Melanie C». Ярче же всех энергию нулевых смогла передать на своем альбоме «SAWAYAMA» Рина Саваяма, сделав из него концентрат всего того, из чего состояла поп-культура тех лет: хиты Бритни Спирс, саундтреки гонок на Playstation 2 и заставки аниме-сериалов.

В это же время наши артисты, пока их западные коллеги переосмысляют начало нулевых скромно и аккуратно, берут быка за рога и за шкирку кидают нас в ту эпоху. Целая армия молодых артистов во главе с NILETTO вдохновляется наследием группы «Руки Вверх!». Мэвл перепевает «Попытку № 5» «ВИА Гры»; Артур Бабич вместе с Бьянкой делают ремейк ее же хита «Были танцы»; Миа Бойка возрождает моду на фолк-поп а-ля «Золотое кольцо»; группа «Дайкири» восстает из пепла и записывает новые песни; Клава Кока каверит группу «Тату». Тем временем, в чартах ТикТока верхние позиции весь год занимали классические песни МакSим, Татьяны Булановой, Алены Апиной и «Унесенных ветром», под которые снимали видео все главные звезды платформы.

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Свежий сингл группы theabc, в котором как раз очень слышен поп восьмидесятых

Обратная ситуация сложилась на западном рынке. Там самые интересные поп-релизы в 2020-м выпустили прежде всего заслуженные деятели искусств. Более того, прошлый год был настолько скупым на новые имена в поп-музыке, что сегодня не вспомнить ни одного худо-бедно громкого дебюта 2020-го . Оно и понятно: лейблы во время всеобщего карантина не хотят рисковать показывать новых артистов без возможности устроить полноценное промо с концертами и прочей офлайн-активностью. Если именитые исполнители могут позволить себе выпускать альбомы и не ехать после этого в тур, зарабатывая исключительно на стримингах и продаже мерча, то с никому неизвестными товарищами такая схема куда более опасна и непредсказуема. Таким образом, западная поп-индустрия, которая годами работала по отлаженному циклу «альбом-тур-альбом-тур», оказалась в западне, а ее преимущество в виде сверхприбыльных концертов стало её недостатком.

2020-й стал годом успеха тех, кто сделал свою карьеру в интернете, не привязывая ее намертво к офлайну.

Да, отдельные артисты смогли адаптироваться под новую реальность, научились делать онлайн-концерты и записывать альбомы дома, однако куда больше исполнителей все еще не поняли, как действовать в сложившихся условиях и, кажется, продолжают жить надеждой на скорый конец карантина. Окончательный триумф кей-попа И пока западный рынок пребывает в некотором оцепенении, его активно покоряют те, для кого онлайн — не что‑то второстепенное, а родная среда. 2020-й — год триумфа двух главных корейских поп-групп — BLACKPINK и BTS — на западном рынке. Еще пару лет назад слушать кей-поп было некоторой экзотикой. Сегодня это уже привычная обыденность. Корейские клипы занимают верхние позиции в списке самых просматриваемых видео на Ютубе, корейские артисты записывают фиты с главными американскими звездами, корейские альбомы и синглы возглавляют чарты по всему миру, а в книжных магазинах половину музыкальной полки занимает литература про тех же BLACKPINK и BTS.

У клипа на совместный сингл корейских поп-героев BTS и американской певицы Холзи уже миллиард просмотров. Клипы с более 100 млн просмотров для кей-поп-групп уже обычное дело

Причин такой популярности множество, однако одна из них — изначально гигантский акцент на интернет-активности в маркетинговой стратегии корейских групп, существовавший за много лет до пандемии. Благодаря ему вокруг айдолов из Кореи по всему миру возникают сплоченные сообщества фанатов, которые готовы сами бесконечно производить контент про своих кумиров, тем самым бесплатно рекламируя их среди своего окружения. Схема стара как мир, но именно в Корее овладели ей в совершенстве. Западным коллегам до него еще далеко. Кей-поп в 2020 году был интересен не только экспансией на Запад. Жанр продолжает развиваться, причем с заметным влиянием того, что уже было упомянуто выше. В прошлом году до поп-музыки Южной Кореи наконец-то дошел тренд на ностальгию, и в песни местных айдолов начали попадать мотивы восьмидесятых. GFRIEND, LOOΠΔ, TWICE, EVERGLOW, BLACKPINK — у всех этих коллективов в творчестве стали регулярно проявляться типичные элементы синтипопа из второй половины восьмидесятых. Вместе с тем постепенно начинает показывать себя четвертое поколение кей-попа, которое, очевидно, станет лицом жанра в 2020-е. Такие группы, как ITZY, (G)I-DLE, TXT, STRAY KIDS и другие, изначально появляются не как внутренняя корейская история, а как ориентированные на всемирную популярность коллективы. Кроме того, в отличие от предыдущих поколений, новые айдолы, по крайней мере на словах, в большей степени участвуют в создании своего творчества, а не просто выполняют волю корпораций, владеющих ими , как это было раньше.

Песня «Star» группы LOOΠΔ — пример ностальгии в кей-попе

Все это еще сильнее приближает кей-поп к западной музыке, а значит в ближайшие годы мы увидим еще больший рост популярности корейских исполнителей по всему миру. Еще успех коллективов с Востока заставляет с неохотой признать очевидное: западные поп-группы умерли как явление . Тренд на снижение их числа начался уже давно, еще после распада флагманов: N’Sync, Five, Destiny’s Child и других. На смену им пришло новое поколение — One Direction, Fifth Harmony, Jonas Brothers, но и они распались, а на плаву оставались лишь британки Little Mix, чей состав не менялся ни разу со дня основания и которые регулярно выпускали новый материал. Но 2020-й не пощадил и их: одна из участниц ушла из коллектива, а их дальнейшее будущее сегодня туманно. Ровно та же ситуация и у нас: хотя коллективы вроде «ВИА Гры» продолжают существовать, делают они это скорее по инерции, а новых заметных групп не появляется вовсе. Что и говорить, если даже «Руки Вверх!» давно превратились в сольный проект Сергея Жукова, а уже упомянутые «Дайкири» оставили в составе лишь одну вокалистку.

Западный слушатель истосковался по поп-группам, по всей той эстетике, которая цвела пышным цветом 20 лет назад, когда ты можешь часами спорить с друзьями и подружками, чей любимчик или любимица круче.

Тикток-поп и смена поколений Но не только корейским исполнителям удалось обуздать интернет-стихию и выйти из всех бед 2020-го победителями. ТикТок окончательно покорил мир и породил множество звезд, изначально построивших свою карьеру в онлайне и не особо нуждающихся в чем‑то за пределами своего дома. Особенно ярко это было заметно в России. Тут благодаря ТикТоку появилось целое новое поколение артистов, ставшие самым ярким явлением в русской поп-музыке 2020-го. На Западе «ТикТок» — просто еще одна блог-платформа, где вирусятся треки и рождаются новые звезды, но которая не создала новый поджанр. Тикток-поп — уникальное российское явление, аналогов которому сегодня нет . На сегодняшний день два главных эпицентра новой русской попсы — это тикток-дома Dream Team House и Hype House . Самые яркие имена первого — Даня Милохин, Артур Бабич, Аня Pokrov, Маха Горячева, Настя Рыжик, Ваша Маруся. Герои второго — Karna.val и GAVRILINA. Благодаря им поющие блогеры перестали быть чем‑то странным. Тиктокеры наконец-то научились конвертировать свою популярность в музыку органично, в отличие от многих своих коллег по Ютубу.

Песня Артура Бабича «Мармеладка» — типичный хит тикток-попа. Среди участников видео — Даня Милохин, который легитимизировал тикток-поп для всех в новогоднем шоу Первого канала «Ciao 2020»

Все они делают максимально яркую, позитивную и танцевальную поп-музыку, где хронометраж песен редко превышает 2 минуты, а мемоемкие припевы идеально заточены под съемку коротких видео. Они возвращают в музыку радость, безбашенность и самоиронию — то есть всё то, что потеряла русская попса за последние 15 лет, превратившись в брюзжащую старуху, плюющуюся однотипными балладами.

В основе творчества поющих тиктокеров тоже лежит ностальгия по 90-м и 00-м, времени радикальных экспериментов в отечественной поп-музыке, когда было разрешено буквально все, а дискотеки разрывались от бесконечного потока танцевальных хитов.

Но героями тиктока дело не ограничивается Можно вспомнить и Клаву Коку (мы подробно писали о ней летом), наверное, самую яркую и успешную русскую поп-звезду 2020-го, которая превратилась из малоизвестного актива лейбла Black Star в большую артистку, не покидающую чарты. В основе ее творчества также лежит та самая легкость и шутливость, свойственная нашей поп-сцене 20-летней давности. Не отстает от нее и MIA BOYKA, которая построила свое творчество на внедрении народных мотивов в танцевальную попсу, чего мы также не слышали со времен расцвета русского этно-попа вроде «Золотого кольца» Надежды Кадышевой и группы «Балаган лимитед».

MIYA BOYKA — пример зумерского этно-попа, вполне утвердительно отвечающего на вопрос предшественников из «Балаган Лимитед» «Че те надо?»: нарушать тишину — и желательно в максимально красочных декорациях

Все это — на фоне нытья ветеранов эстрады вроде Валерии и Иосифа Пригожина, жалующихся на то, что стриминг приносит им всего по 500 тысяч рублей в месяц. 2020-й окончательно показал нам, что старшее поколение наших поп-артистов не может и не хочет пользоваться всеми благами интернета , приспосабливаясь к неизбежным изменениям. Вместо этого они хотят бесконечно катать туры по ДК райцентров, бесконечно сетуя на то, как тяжела их жизнь. В это же время молодежь, выросшая с интернетом в руке, прекрасно себя чувствует, зарабатывает деньги и переворачивает игру.

2020-й — год, когда в русской попсе наконец-то отчетливо наметилась смена поколений, чему только поспособствовала пандемия, показавшая, кто чего стоит и кто что умеет.

Эксперименты и новая искренность Пока наша поп-молодежь во время карантина выжимала все возможное из «ТикТока», зарубежные коллеги тоже пытались приспособиться к новым условиям. Для многих выходом из сложившейся ситуации стала запись домашних альбомов — практики не уникальной, но только в 2020-м ставшей обычным делом для первых лиц западного попа. Чарли XCX, Кайли Миноуг, Пол Маккартни — все они в этом году выпустили пластинки, записанные в их домашних студиях. Но больше всего в этом деле преуспела Тейлор Свифт, выпустившая аж два внезапных карантинных альбома — «folklore» и «evermore». Выход альбомов стал для Тейлор не только желанием выпустить новый материал, но и способом хотя бы частично вернуть доходы, потерянные из‑за отмененного тура в поддержку альбома «Lover». С помощью кучи версий винила, сувенирки и одежды с символикой новых релизов Свифт смогла выжать максимум из текущего момента и обеспечить зарплатами свою немалую команду, сидящую фактически без работы. «Folklore» и «evermore», безусловно, интересны не только своей маркетинговой составляющей и способом записи. Обе пластинки — наверное, самый большой эксперимент в творчестве Свифт. После череды более-менее типичных для современной попсы альбомов она решила записать полуакустический поп-фолк с привлечением титанов современного инди — The National и Bon Iver. О результате можно спорить, однако это крайне смелый и интересный шаг как в рамках творчества Тейлор Свифт, так и в целом в современной попсе. Так западная поп-индустрия показала, что в ней есть место не только предсказуемо успешным ностальгическим работам, но и экспериментам, способным залетать на первые строки чартов .

Альбомы Тейлор Свифт «folklore» и «evermore» стали по ее меркам смелым экспериментом и символом новой искренности в современной поп-музыке

Альбомы Тефлор Свифт еще и наметили отход от главенствующей в поп-мейнстриме парадигмы. В десятые поп-артисты начали строить свои карьеры на основе концепции новой искренности. В отличие от прошлых десятилетий они перестали выглядеть как игрушки в руках продюсеров, песни стали повествовать об их настоящих переживания. Артисты теперь поют и выглядят как живые люди со всеми их плюсами минусами. Тренд на новую искренность продолжается по сей день, 2020-й не стал исключением. «Brightest Blue» Элли Голдинг, «Contre Soirée» Билала Ассани, «positions» Арианы Гранде, та же «Chromatica» Леди Гаги — части этого тренда. Похожий сдвиг парадигмы происходит и у нас. Из свежих примеров — «V.» Веры Брежневой, «Он мое все» Альбины Джанабаевой и «Габион» Саши Спилберг. Ровно тем же самым всю свою жизнь занималась и Тейлор Свифт, сочиняя треки про реальные события из своей жизни, способствуя спекуляции таблоидов на ее отношениях с мужчинами. На «folklore» и «evermore» она впервые заметно отходит от автобиографичных песен в сторону вымышленных историй о вымышленных персонажах. Личные мотивы теперь, если и есть, то не вынесены на первый план. Подобный тип повествования может стать основой поп-мейнстрима 2020-х, а Тейлор — стать его провозвестницей. 2020-й, несмотря на все тяготы и утраты, оказался крайне позитивным для поп-музыки. Вместо ожидаемого застоя — прогресс в самых разных направлениях. И за этим было очень интересно наблюдать. Общественные кризисы и вправду могут стать толчком для культуры. Музыкальная индустрия в целом переживает не лучшие времена из‑за почти полного отсутствия концертов, однако, как показала практика, даже в такой тяжелой ситуации она способна приспосабливаться к изменениям, удивлять и экспериментировать. Лучшие поп-альбомы 2020 года, часть 1: на русском theabc «7»

нексюша «Осторожно, постмодерн»

Стереополина «Институт культуры и отдыха»

«Боди» «Пресс»

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Анна Ворфоломеева «Колдовство»

Муся Тотибадзе «Молодость»

Мэвл «Всем привет!»

Даша и Сережа «Волшебство»

Неатида «Новый хит души»

Vivicoxy «Хабалка»

Лучшие поп-альбомы 2020 года, часть 2: не на русском

Тейлор Свифт «folklore»

Селена Гомез «Rare»

Дуа Липа «Future Nostalgia»

Леди Гага «Chromatica»

Kiesza «Crave»

Билал Ассани «Contre soirée»

Пол МакКартни «McCartney III»

BLACKPINK «The Album»

Мэнди Мур «Silver Landings»

А вот, какие альбомы считают лучшими в 2020 году наши авторы и коллеги

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