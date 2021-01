Все это еще сильнее приближает кей-поп к западной музыке, а значит в ближайшие годы мы увидим еще больший рост популярности корейских исполнителей по всему миру. Еще успех коллективов с Востока заставляет с неохотой признать очевидное: западные поп-группы умерли как явление . Тренд на снижение их числа начался уже давно, еще после распада флагманов: N’Sync, Five, Destiny’s Child и других. На смену им пришло новое поколение — One Direction, Fifth Harmony, Jonas Brothers, но и они распались, а на плаву оставались лишь британки Little Mix, чей состав не менялся ни разу со дня основания и которые регулярно выпускали новый материал. Но 2020-й не пощадил и их: одна из участниц ушла из коллектива, а их дальнейшее будущее сегодня туманно.

Ровно та же ситуация и у нас: хотя коллективы вроде «ВИА Гры» продолжают существовать, делают они это скорее по инерции, а новых заметных групп не появляется вовсе. Что и говорить, если даже «Руки Вверх!» давно превратились в сольный проект Сергея Жукова, а уже упомянутые «Дайкири» оставили в составе лишь одну вокалистку.