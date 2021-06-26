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Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:03

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент «Спутника V») вышла в гражданский оборот, передает ТАСС. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что до конца июня поступит около 2,5 млн доз.

По его словам, однокомпонентная «Спутник Лайт» предназначена для тех, кто уже переболел коронавирусом, а также для ранее провакцинированных граждан. Он также добавил, что вакцина разрешена для использования гражданам до 60 лет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что после прививки выработка антител наступает через 21 день, тогда как от остальных препаратов спустя 42 дня.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину планируется поставлять за рубеж, а россиян будут прививать двумя компонентами «Спутника V». Кроме того, в московской мэрии сообщили, что «Спутником Лайт» планируют прививать трудовых мигрантов.

«Часть серий «Спутника Лайт» по многочисленным обращениям работодателей, вероятно, войдет в коммерческий оборот. Таким образом вакцинация станет доступна для иностранцев, в том числе трудовых мигрантов»», — сказали в Минздраве.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации для отдельных категорий населения. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Если требования не будут исполнены, работодателей ждут штрафы до миллиона рублей.

Примеру столицы последовали в Кемеровской, Сахалинской, Ленинградской, Тульской и Тверской областях. По данным Минфина, сейчас в России вакцинировано 16 288 230 человек — это 11,16% населения страны.

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