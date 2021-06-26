В России уже в 15 из 85 регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг и чиновников. Мы ответили на основные вопросы про прививки: какие сейчас можно поставить, почему после вакцинации болеют, зачем ставить повторную вакцину и можно ли комбинировать два разных препарата.

Какие вакцины от коронавируса есть в России и чем они отличаются друг от друга?

«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») Это первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса на основе вектора (вирус, лишенный гена размножения. — Прим. ред.) аденовируса человек, которую разработали в НИИ им. Гамалеи в августе 2020 года. Она прошла все стадии испытаний и рецензирование независимыми исследованиями, а научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний и подтвердил, что эффективность прививки — 91,6%. «Спутником V» уже вакцинировались около 11 млн человек во всем мире. По словам врача-терапевта Елены Черненко, «Спутник V» — самая проверенная вакцина из доступных в России, и ее одобрили к применению в 60 странах. Насколько известно, после вакцинации нет серьезных осложнений, но могут появиться покраснение, боль и отечность в месте укола. Разработчики уверяют, что антитела будут сохранятся на протяжении двух или более лет. В то время как в организме переболевшего человека их уровень снижается примерно через два месяца. «ЭпиВакКорона» Это вторая российская вакцина, ее разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она синтетическая, вводится двукратно, с интервалом в две-три недели. Но эксперты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора провели исследования и пришли к выводу, что людям старше 65 лет лучше привиться ей трижды. Пока что «ЭпиВакКорона» успешно прошла только первую и вторую фазы клинических испытаний, в отличие от «Спутника V», который прошел все три. Результаты опубликовали в российском научном журнале «Инфекция и иммунитет». В них поучаствовали 14 добровольцев 18–30 лет и 86 участников 18–60 лет. В рамках клинических исследований, которые начали в июле 2020 года, антитела появились у 100% добровольцев. 3 июня «Новая газета» выпустила материал, в котором рассказала, что когда разработчики говорили об эффективности вакцины, они не уточняли, что никаких проверок этой информации не было: «Судя по официальным срокам проведения исследований и регистрации в РПБ, испытания на эффективность начались только в декабре. Можно предположить, что вакцину запустили в гражданский оборот, не дожидаясь их результатов». Добровольцы клинических исследований рассказали, что после вакцинации у них не обнаружилось антител. «КовиВак» Эту вакцину разработал Федеральный научный центр им. М.П.Чумакова, и она считается главной альтернативой «Спутнику V». Сейчас она закончилась, и запись на вакцинацию приостановлена, но центр пообещал сделать еще миллион доз до конца июня и пять миллионов до конца года. Она сделана так же, как и вакцина от гриппа: это обезвреженный и «убитый» штамм вируса, который не сможет привести к заражению после попадания в организм. Но, как рассказывает Елена Черненко, после «КовиВака» у многих не обнаруживается антител, и пока не проведено достаточно исследований. Им не прививают людей старше 60 лет. По словам руководителя научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Ильи Ясного, «нет никаких научных публикаций по „КовиВаку“, поэтому мы не знаем, какие у него немедленные побочные эффекты в течение первых трех дней, иммуногенность и защитная эффективность». Разработчики же сообщают, что эффективность вакцины — свыше 80%, но заключительная фаза испытаний не завершилась. «Спутник Лайт» Это однокомпонентная вакцина, которую зарегистрировали в мае этого года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что антитела появляются через 21 день после прививки. В России «Спутник Лайт» планируют использовать для вакцинации иностранцев и для ревакцинации тех, у кого снизились антитела после первой прививки. По данным РФПИ, эффективность «Спутника Лайт» — 79,4%.

Я хочу вакцинироваться — как это сделать? Можно записаться на вакцинацию через сайт «Госуслуги» или в районной поликлинике по месту жительства. В порядке живой очереди врачи принимают желающих в некоторых торговых центрах и других общественных местах. Подробная инструкция о том, как записаться на вакцинацию.

Будут ли создаваться новые вакцины для тех, у кого есть противопоказания? Не исключено, что будут появляться новые вакцины, которые подойдут и тем, у кого есть противопоказания к «Спутнику V», «ЭпиВакКороне» и «КовиВаку», считает Елена Черненко. Меняются и официальные рекомендации. Например, раньше ВОЗ выступала против вакцинации детей, а сейчас советует сделать ее, но после того как прививку получат люди из групп риска. А директор НИИ им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в России вакцину от коронавируса для детей зарегистрируют в сентябре 2021 года. Сейчас у всех трех доступных вакцин примерно одинаковые противопоказания:

возраст младше 18 лет

чувствительность к одному из компонентов препарата

любые тяжелые аллергические реакции в прошлом

беременность

период грудного вскармливания

обострение хронических заболеваний. Полный список можно посмотреть здесь. Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, сообщает, что наличие антител не противопоказание к вакцинации и не гарантирует, что человек не может быть переносчиком вируса.

Можно ли вакцинироваться при беременности и грудном вскармливании? Акушер-гинеколог Татьяна Шигабутдинова считает, что прививку от коронавируса необходимо сделать за 3–6 месяцев до планируемой беременности. Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ от 1 марта 2021 года беременным женщинам и кормящим матерям нельзя прививаться от коронавируса, но можно сделать это после завершения лактации. Также, по ее мнению, для безопасности женщин и их детей вакцинироваться стоит их близкому окружению: «Все, кто живет рядом с будущей матерью или вместе с новорожденным ребенком, должны обязательно сделать прививку от коронавируса. У женщин во втором и третьем триместре состояние при заражении ухудшается молниеносно». Елена Черненко объясняет, что сложность в вакцинации от коронавируса беременных и кормящих женщин связана с тем, что на них не проводили исследования: «Речь идет о жизни двух людей сразу, и нужно больше допусков и разрешений, больше людей, согласных на испытания. Технически сделать это сложнее, поэтому никто не знает, опасна ли вакцинация для беременных». 25 июня Минздрав разрешил беременным прививаться «Спутником V».

Почему можно заболеть после вакцины и как в этом случае протекает заболевание? По словам врача-терапевта Елены, прививка от коронавируса работает, но, как и любая другая, не гарантирует, что вы не заболеете . Вакцинация нужна для того, чтобы создать в организме память о конкретном заболевании и о том, как с ним бороться. Иммунная система вырабатывает защитные клетки, которые вырабатывают антитела. Если после вакцинации у человека появились симптомы заболевания или ему поставили диагноз, он может быть переносчиком вируса. По статистике, после прививки коронавирус протекает легче и инкубационный период заканчивается через 10 дней. «Человек перенесет болезнь легче, но относительно своего организма. В любом случае, после вакцинации он быстрее распознает вирус и адаптируется», — рассказывает Черненко.

Откуда взялся новый штамм и помогает ли от него вакцина? Существует четыре штамма короновируса: британский «Альфа», южноафриканский «Бета», бразильский «Гамма» и индийский «Дельта», который появился в октябре 2020 года и уже выявлен в 92 странах. Как сообщает ВОЗ, у него высокий уровень заразности и более тяжелые последствия, так как устойчив к антителам. Он приводит к реанимации в два раза чаще, чем «Альфа». Эти данные подтверждают и британские специалисты. Сейчас индийский штамм активен в России, Португалии и Великобритании. В конце июня этого года появился и мутировавший индийский штамм «Дельта плюс», который еще более заразен, но, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России его пока что нет. На брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове рассказала, что, при условии завершения курса вакцинации, прививка остается эффективным методом противодействия против индийского штамма, хотя не все вакцины одинаково хорошо справляются с ним. А в программе «Вести недели» Александр Гинцбург объяснил, что «Спутник V» защищает от всех четырех штаммов коронавируса.

Что такое ревакцинация и кому стоит ее делать? По словам врача-терапевта Черненко, ревакцинация — повторная вакцинация, которая нужна, чтобы напомнить организму о существовании вируса и для повышения антител. 13 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сделал повторную прививку от коронавируса: первый раз он привился в прошлом мае, но количество антител снизились, и он прошел ревакцинацию. Но сейчас официально сделать тоже самое не получится — данные о том, что вы уже делали прививку, хранятся в вашей медицинской книжке, электронной базе и на сайте «Госуслугах». Ревакцинация станет доступна в ближайшее время, а подходящая для нее однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» появится после 25 июня.

Как вакцинироваться мигрантам и иностранцам в России? Пока что вакцинация доступна только гражданам России, но правительство обсуждает платную вакцинацию «Спутником Лайт» для иностранцев, которые работают или живут в стране. Сейчас всем гражданам других государств, которые приезжают в Россию, нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до приез­да.

Можно ли сделать первую часть вакцины одним препаратом, а вторую — другим? «Новая газета» рассказала, что жителям разных городов во время добровольной вакцинации вместо выбранного «Спутника V» делали укол другими препаратами. Например, Альбина из Владивостока рассказала, что 14 мая ей сделали первую прививку «ГамКовидВаком», 4 июня — вторую. А когда она посмотрела на сертификат, то увидела, что второй компонент был «ЭпиВакКороной». Врач-терапевт Елена Черненко считает, что в таком случае для вакцинированного не будет никаких последствий, как и антител : вы просто зря сделаете прививку. В то же время ВОЗ сообщает, что на данный момент не может рекомендовать ставить вторую прививку, отличную от первой. В некоторых странах уже идут испытания с комбинацией вакцин, но пока нет достаточного количества данных о безопасности и эффективности этого способа.