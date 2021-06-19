Ленинградская, Тульская и Тверская области ввели обязательную вакцинацию работников

Власти Ленинградской, Тульской и Тверской областей ввели обязательную вакцинацию работников сферы услуг, торговли и общепита, культуры и образования, транспорта и других отраслей. Количество регионов с подобной мерой увеличилось до семи.

В Ленобласти требуют до 1 сентября обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников. Тем, кто сделает прививку, власти порекомендовали предоставить выходной на следующий день после инъекции.

В Тульской области организации в этих сферах, включая индивидуальных предпринимателей, должны до 15 августа вакцинировать минимум 60% работников. Аналогичные меры приняли в Тверской области.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащие. На следующий день, 17 июня, обязательную прививку от коронавируса ввели в Кемеровской и Сахалинской областях.

Если требования не будут исполнены, то работодателей ждут штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. За повторное нарушение могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей или приостановить работу почти на 3 месяца.