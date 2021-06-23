РКН потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта «Умного голосования»

По мнению Еланцева, авторы сайта под «благим предлогом» собирали информацию о гражданах России и направляли в США. Он утверждает, что команде Навального нужны эти данные для использования на сентябрьских выборах.

Роскомнадзор попросил компанию Google остановить техническую поддержку сайта «Умного голосования», созданного командой Алексея Навального . Об этом в своем фейсбуке написал юрист Андрей Еланцев из Екатеринбурга, который направил соответствующую просьбу ведомству.

«Я знаю, как происходят выборы и для чего могут собираться данные, поэтому я сразу понял, что граждане вводятся в заблуждение. Их могут использовать как для рассылки СМС с призывом голосовать, так и для фальсификации на выборах»

Андрей Еланцев добавил, что обратился в РКН еще в конце мая. Тогда юрист с помощью сервиса WHOIS выяснил, что серверы сайта «Умного голосования» располагаются на территории США. При этом пользователей, по его словам, не предупреждают, что их данные обрабатываются в «недружественном для России государстве».

В ответном письме РКН сообщил, что потребовал от Google «оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных», так как компания владеет платформой appspot.com, на которой расположен сайт. В качестве такой меры ведомство предложило прекращение техподдержки веб-страницы «Умного голосования».

Ранее видеохостинг YouTube (принадлежит Google) начал помечать ссылки на «Умное голосование» как «спам, обман и мошенничество». Ссылки удалялись, а каналам, которые их опубликовали, грозили блокировкой.

В апреле в открытом доступе появилась база электронных почт людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Позднее в сети оказались и личные данные сторонников оппозиционера: телефоны, имена, адреса и места работы. В июне базу данных участников проекта выставили на продажу.

«Умное голосование» — это проект Алексея Навального. Платформа советует избирателям, за какого кандидата не из «Единой России» проголосовать, чтобы лишить партию власти как можно большего числа голосов на выборах.