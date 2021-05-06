YouTube начал помечать ссылки на «Умное голосование» как «спам, обман и мошенничество»

Видеохостинг YouTube начал ставить пометку «спам, обман и мошенничество» к ссылкам на «Умное голосование». Ссылки удаляются, а каналам, которые их опубликовали, грозят блокировкой, пишет «Новая газета».

Платформа отправляет уведомление о нарушении правил YouTube о запрете «спама, обмана и мошенничества». Такие письма уже получили издание Sota Vision, политик Илья Яшин и редакция «Новой газеты».

За 10 минут до начала онлайн-марафона о политических репрессиях YouTube лишил «Новую газету» возможности проводить прямые эфиры и загружать видео. Сообщается, что это это связано с жалобой неназванного пользователя.

«Умное голосование» — это проект Алексея Навального. Платформа советует избирателям, за кого голосовать, чтобы «Единая Россия» проиграла выборы.