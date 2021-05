Фестиваль Park Live вновь перенесли на год из‑за пандемии

Фестиваль Park Live, отмененный в прошлом году из‑за пандемии, не состоится и в этом. Его вновь перенесли на год — на июнь и июль 2022 года.

«Мы приложили все усилия, чтобы провести Park Live в этом году. Но к сожалению, как и в 2020, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно. Регулярное авиасообщение не налажено; артисты не могут получить российские визы; по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин», — пояснили организатор в соцсетях.

Они отметили, что в следующем году Park Live пройдет не в два, а в три уикэнда. 17 июня на нем должны выступить My Chemical Romance, 19 июня — Placebo, 8 июля — Gorillaz, 9-го — Deftones, а 16-го — The Killers. Даты выступлений Slipknot и The Offspring пока согласовываются. В скором времени организаторы обещают объявить имена новых артистов из лайнапа.