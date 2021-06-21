Власти Свердловской области решили отменить фестиваль Ural Music Night из‑за коронавируса

Фестиваль Ural Music Night, который должен был пройти в Екатеринбурге 25 июня, будет отменен на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, решение об отмене мероприятия будет утверждено на завтрашнем заседании местного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих», — написал Куйвашев.

Он также уточнил, что эпидемиологическая обстановка не позволяет провести общегородской выпускной в Екатеринбурге и выпускные вечера в школах. Кроме того, в городе будет закрыта фан-зона чемпионата Европы по футболу-2020.

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области начала расти в первой половине июня. На сегодняшний день, по данным оперштаба, в регионе зарегистрировано 91 933 случая коронавируса, 174 из них — за последние сутки.