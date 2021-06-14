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Фестиваль «Боль» перенесли на 2022 год

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:56

Организаторы фестиваля «Боль» сообщили о переносе мероприятия на 16–19 июня 2022 года. Изначально ивент должен был пройти 2, 3 и 4 июля в Москве.

«Нам очень тяжело далось это решение, но к нему нас привели внешние обстоятельства, связанные с пандемийными ограничениями и остающаяся неопределенность в законодательном поле проведения массовых мероприятий», — сказано в официальном обращении.

По словам организаторов, купленные билеты будут действовать на все дни фестиваля 2022. Те, кто захочет сдать билет, смогут это сделать до 1 июля. В ближайшее время команда «Боли» планирует объявить лайнап на следующий год.

Фестиваль независимой музыки переносится уже дважды. В 2020 году организаторы отменили мероприятие из‑за разгара пандемии коронавируса.

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