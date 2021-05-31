На Ural Music Night выступят Slava Marlow, Игорь Бутман, Лолита и «Иванушки International»

Ural Music Night объявил лайнап площадки BY. На ней выступят Slava Marlow, «Иванушки International», Лолита и джазовый квинтет Игоря Бутмана. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы фестиваля.

Артисты исполнят свои хиты, такие как «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь» Slava Marlow и «Снегири» и «Тучи» группы «Иванушки International». Также на концертах прозвучат новые треки — в частности, их представит Лолита.

Помимо хедлайнеров, на сцене BY выступят московская группа Shoo, исполняющая «абсолютный соул», альт-поп-проект Vika Pestrova, а также Artemiev, Baba Yaga, Юхим, V.Nebo, Bresden, Розатов и «Катя и Волга Король».

Ural Music Night пройдет 25 июня в Екатеринбурге сразу на 100 площадках. Среди участников будут Клава Кока, Татьяна Овсиенко, «Каста», участник «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, «Урал Опера Балет», Юхим, Orchestra Beat, «Айскрим харт», Funk’n’Stein, «Запрещенные барабанщики», «Андреграунд», Lollypop Lorry и другие.