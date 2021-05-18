На Ural Music Night выступят «Андреграунд», «Запрещенные барабанщики» и Funk’n’Stein

На Ural Music Night выступят Funk’n’Stein и Funky Bizness Gang, «Запрещенные барабанщики», «Андреграунд», а также Lollypop Lorry. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы фестиваля.

Все коллективы появятся на площадке «Территория культуры», которая традиционно объединяет музыкантов, работающих в самых разных стилях — фанке, ска, регги, соуле, джазе, инди-роке и даже латине.

«Ежегодно фанковая сцена — одна из самых ярких. Это музыка для музыкантов и для ценителей: для людей, которые любят танцевать, отдаваться ритмам и не останавливаться ни на секунду. <…> Мы уже много лет хотели привезти Funk’n'Stein — они невероятные музыканты, вы их знаете, их треки звучат в заставке „Стендапа“ на ТНТ», — сказал эксперт площадки Александр Ашбель.

От отметил, что на фестивале давно ждали и артистов из московского коллектива «Андреграунд», исполняющих «мечтательный русскоязычный нео-соул с проникновенными текстами».

Музакально-провокационный проект «Запрещенные барабанщики», известный по трекам «Убили негра», «Мама Зузу» и «Куба рядом», представит на Ural Music Night латино-программу. Специально для нее группа пригласила перкуссиониста Олега Шарра.

Также на «Территории культуры» появятся уральский бенд Funky Bizness Gang, вот уже 15 лет создающий авторскую музыку, в основе которой лежит классический фанк. Выступят на фестивале и Lollypop Lorry, вдохновляющиеся традиционной карибской музыкой.

Ural Music Night пройдет 25 июня в Екатеринбурге сразу на 100 площадках. Среди участников будут Клава Кока, Татьяна Овсиенко, «Каста», участник «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, «Урал Опера Балет», Юхим, Orchestra Beat, «Айскрим харт» и другие.