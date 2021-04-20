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Ural Music Night рассказал об участниках фестиваля. Среди них — Юхим, Phonogramma и Orchestra beat

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:21

Музыкальный фестиваль Ural Music Night рассказал об участниках своей программы. В нее войдут артисты из восьми стран и более чем 30 городов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На сцены Екатеринбурга 25 июня выйдут Юхим, Айскрим Харт, Orchestra beat, Dzhanari, Nuggers, Бразис, DrumArtMusic, Misha Fomin, «Раги Ганги», Harajiev Smokes Virginia!, The OMY, «Сова», «Абстрактор», Varevo, Namgar, Cola Koala и Phonogramma.

Также среди участников фестиваля будут «Терпение», «Свердловский ДипЪ», Kitobwoy, Zarine, Okapi Busdriver, Proteos, Samadhi Sitaram, «Анастасия Лютова и Лютый Бэнд», TenBitZ Collective, Van Quartet и другие музыканты.

«Я еще ни разу не был на Ural Music Night, но, то, что мне рассказывали, о том, что весь город становится одной музыкой, я в таком предвкушении… для меня очень важно как для автора быть нужным, чтобы музыка была нужна, мне кажется, это такая ночь, когда музыка нужна, когда нужна новая, свежая музыка!» — сказал лидер группы «Гафт» Николай Яковлев.

Артистов для Ural Music Night выбрали эксперты из музыкальной индустрии: журналисты, представители лейблов и концертных площадок, промоутеры, продюсеры и организаторы фестивалей. Каждую заявку оценивали как минимум три специалиста.

«Мне попались поп-музыка, диджеи и электронная музыка. Услышал много новых музыкантов и групп, которые ранее не попадали на радары. Больше всего из тех, кто мне попался, я бы выделил „Даже“ и „киви“», — рассказал замглавреда «Яндекс.Музыки» Олег Лузин.

Фестиваль пройдет 25 июня в Екатеринбурге сразу на 100 городских сценах. Его хедлайнерами станут группа «Каста» и рок-музыкант Вадим Самойлов («Агата Кристи»). Также на Ural Music Night представят оперу Джузеппе Верди «Травиата» и откроют этническую сцену.

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