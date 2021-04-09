Джузеппе Верди, «Каста» и Вадим Самойлов: фестиваль Ural Music Night рассказал о своей программе

На Ural Music Night выступят группа «Каста» и рок-музыкант Вадим Самойлов, известный по коллективу «Агата Кристи». Также на фестивале представят оперу Джузеппе Верди «Травиата» и откроют этническую сцену. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Каста» проведет концерт в парке Маяковского в Екатеринбурге, а Вадим Самойлов выступит на площадке, посвященной 35-летию Свердловского рок-клуба. Помимо него, там появятся «Смысловые галлюцинации» и «Наутилус Помпилиус».

Одну из новых сцен Ural Music Night полностью отдадут артистам, исполняющим этническую музыку. Они сыграют современные фьюжн-композиции, а также покажут традиционные танцы под мелодии народов России.

На площади 1905 года построят оперную сцену специально для постановки «Травиаты» Джузеппе Верди. Спектакль на открытом воздухе поставит «Урал Опера Балет». Фестивальная версия оперы будет длиться 1 час 40 минут.

«Наша основная задача, как вы помните, — манифестировать, что Екатеринбург хотя бы на одну ночь становится музыкальной столицей мира. В этом году фестиваль установил рекорд по заявкам от музыкантов, как по их числу, так и по географии», — рассказал директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

Фестиваль пройдет 25 июня в Екатеринбурге сразу на 100 городских сценах. В мероприятии примут участие артисты из 19 стран, в том числе — из Великобритании, Германии, Индонезии, Пуэрто-Рико, Нидерландов и Узбекистана.