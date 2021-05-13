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Клава Кока и Татьяна Овсиенко выступят на Ural Music Night

Семён Гудошников
Сегодня в 10:47

Музыкальный фестиваль Ural Music Night, который пройдет 25 июня в Екатеринбурге, объявил лайнап двух сцен — Jmart-GikKon Stage и «Дисколенд». Хедлайнером первой станет артистка лейбла Black Strar Клава Кока, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Вместе с ней на сцене выступят молодые артисты: «Айскрим харт», Soika, Soufee, Кирилл Медников, Solomona, Франкли, Миша Хорев, Катя Рикеда, Вика Радисева и Pinkglasses. Jmart-GikKon Stage развернется в Историческом сквере на Плотинке.

Площадка «Дисколенд», посвященная хитам 80-х и 90-х, расположится на пересечении улиц Вайнера и Попова. В ее лайнапе — Татьяна Овсиенко, группы «Анонс», «Божья коровка» и «Электронный мальчик».

В этом году Ural Music Night пройдет сразу на 100 площадках в Екатеринбурге. На нем выступят артисты из восьми стран и более чем 30 городов. Хедлайнерами станут группа «Каста» и рок-музыкант Вадим Самойлов («Агата Кристи»). Также на фестивале представят оперу Джузеппе Верди «Травиата» и откроют этническую сцену.

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