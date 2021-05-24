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На Ural Music Night пройдут данс-баттлы, а также выступит хип-хоп-группа «Качевники»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:00

Ural Music Night рассказал о программе, которая пройдет в парке имени Павлика Морозова. На сцену парка выйдут музыканты проекта «Качевники», а «Danceкб» организует крупнейшие на Урале танцевальные баттлы, рассказали «Афише Daily» представители фестиваля.

Соревнования танцовщиков пройдут с 18.00 до 23.00 в трех дисциплинах — брейкинг, хип-хоп и так называемом all styles («все стили»). Музыкальное сопровождение баттлам организуют Вадим Кодзаев и DJ Fantastic Fresh. Проведет турнир пермский MC Александр Тишутин.

Хедлайнерами площадки станут музыканты проекта «Качевники» — Андрей Запорожец (SunSay, 5’Nizza), Вячеслав Семенченко (Fame) и Денис Михальченко (Den Da Funk). Они сыграют позитивный хип-хоп с интеллигентными текстами и запоминающимися аранжировками.

Вместе с ними в парке выступят NEU Stereo, Битym Crew, Yu-Ron & Dj Go, Drumattack, Kai trio, «Книга джунглей», Zavazalsky и «Пасадена». Кроме того, на площадке пройдет и немузыкальное событие — баскетбольный турнир Brand New Cup 2021.

Состязания спортсменов начнутся в 19.00. В них примут участие 24 команды — лучшие в Екатеринбурге и Свердловской области. Желающие заняться спортом сами также смогут сделать это: в парке будут открыты площадки для стритбола.

Ural Music Night пройдет 25 июня в Екатеринбурге сразу на 100 площадках. Среди участников будут Клава Кока, Татьяна Овсиенко, «Каста», участник «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, «Урал Опера Балет», Юхим, Orchestra Beat, «Айскрим харт», Funk’n’Stein, «Запрещенные барабанщики», «Андреграунд», Lollypop Lorry и другие.

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