«Русскую женщину» Манижи чаще всего слушают в Испании, Германии и Великобритании

Среди других конкурсантов песня «Русская женщина», с которой Манижа представляет Россию на «Евровидении-2021», стала лидером по прослушиваниям в Испании, Германии, Великобритании, Нидерландах, США, Польше и Швеции. Данными с «Афишей Daily» поделилась пресс-служба музыкального сервиса Spotify.

Согласно статистике, трек занял 11-ю строчку по популярности среди всех конкурсантов «Евровидения» этого года. В пятерку самых популярных песен конкурса среди российских слушателей в период с марта по май вошли треки финляндской, итальянской, украинской и литовской музыкальных групп — не считая песни Манижи.

В мире абсолютным лидером среди конкурсантов 2021 года стал певец Tusse из Швеции с песней «Voices». Второе место по количеству прослушиваний занял трек «Dark Side», а третье — композиция «Fallen Angel» от исполнителя TIX из Норвегии.

Абсолютным рекордсменом по прослушиваниям за все время стал победитель «Евровидения-2019» Duncan Lawrence с песней «Arcade». Он сместил с первого места певицу Loreen из Швеции с ее треком «Euphoria», завоевавшим победу в конкурсе в 2012 году. Сейчас у «Arcade» на 156% больше прослушиваний, чем у трека Loreen.

18 мая Манижа прошла в финал «Евровидения-2021». Второй полуфинал пройдет 20 мая. На нем выберут еще 10 участников, которые выступят 22 мая в финале.

8 марта стало известно, что Россию на «Евровидении» в 2021 году представит Манижа с песней «Русская женщина». Спустя месяц клип певицы стал самым просматриваемым среди всех участников «Евровидения» этого года — сейчас под видео Манижи на официальном ютьюб-канале конкурса 10,9 млн просмотров. В середине апреля ее трек номинировали на премию Eurostory Best Lyrics Award, которую выдают за лучший текст.