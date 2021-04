Песню Манижи «Русская женщина» номинировали на Eurostory Award. Премию вручают за лучший текст

Текст песни Манижи «Русская женщина», с которой певица поедет на «Евровидение» от России, выдвинули номинантом на премию Eurostory Best Lyrics Award, следует из сайта конкурса. На эту награду ежегодно выдвигают пять лучших текстов исполнителей с музыкального конкурса.

Конкуренцию «Русской женщине» составили конкурсанты из Болгарии («Growing Up Is Getting Old»), Италии («Zitti e buoni»), Нидерландов («Birth of a New Age») и Бельгии («The Wrong Place»). Победителя выберет международное жюри из писателей, журналистов, издателей и прошлых участников конкурса.

Проголосовать за понравившийся текст могут и пользователи на сайте премии. На момент написания заметки за трек Манижи проголосовало 117 человек из 167. Победителя премии 2021 года объявят перед «Евровидением» в Роттердаме, которое пройдет с 18 по 22 мая.

Eurostory Award была создана в 2016 году. За прошедшие 4 года победителями премии за лучший текст становились представители Украины, два года подряд — конкурсанты из Франции, и в последнем — 2019 году — певец из Италии.

8 марта стало известно, что в этом году Россию на «Евровидении» представит Манижа с песней «Русская женщина». Некоторые пользователи отнеслись к такому выбору исполнителя критически: посыпались оскорбления из‑за ее таджикского происхождения, многим показалось странным, что она будет исполнять песню о русской женщине, тем более о ее силе и самостоятельности. Все это, по их мнению, сделано, чтобы угодить Западу и вписаться в концепцию толерантного конкурса.