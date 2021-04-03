перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Эдварда Била не будут арестовывать, клип Манижи установил рекорд и другие новости дня 17:57 Дайджест
Sachsanjoy/Pixabay Ученые выяснили, что солнечный свет убивает коронавирус за 10-20 минут
Ученые выяснили, что солнечный свет убивает коронавирус за 10-20 минут 16:41
ЛеБрон Джеймс делает неудачный слэм-данк в трейлере сиквела «Космического джема» 16:35
Netflix опубликовал видео со съемок второго сезона «Ведьмака» 16:07
Умер один из создателей ВШЭ профессор Любимов 16:06
Макет корабля из «Мандалорца» в Якутске потерпел крушение 15:23
Eurovision Song Contest/YouTube Клип Манижи набрал рекордное количество просмотров среди участников «Евровидения» 2021 года
Клип Манижи набрал рекордное количество просмотров среди участников «Евровидения» 2021 года 15:12
Марго Робби: существует 20-часовая версия «Однажды… в Голливуде» 14:53
Эдварда Била не будут арестовывать. Следствие просит запретить ему выходить из дома 14:19
На месте супермаркета «Алые паруса» на Патриарших прудах может появиться новое «Депо» 13:59
Предустановленные российские приложения передают данные пользователей зарубежным компаниям Обновлено в 13:42
Netflix/YouTube Появился трейлер аниме-сериала «Yasuke». Музыку к нему написал Flying Lotus
Появился трейлер аниме-сериала «Yasuke». Музыку к нему написал Flying Lotus 13:19
Playboi Carti устроил погром в супермаркете в клипе «Sky» 12:36
Козловский и Петров впервые сыграют в одном сериале. По сюжету они — лучшие друзья 12:12
В России выявлен 9 021 случай коронавируса за последние сутки 11:14
Президент Аргентины подозревает у себя COVID-19. Ранее он привился «Спутником V» 11:07
salmahayek/Instagram Сальма Хайек сыграет ясновидящую в детективном триллере Ридли Скотта «Дом Гуччи»
Сальма Хайек сыграет ясновидящую в детективном триллере Ридли Скотта «Дом Гуччи» 9:15
Арт-союз FFF проведет воркшоп по кастомизации одежды 8:55
Президент наградил депутата Леонида Слуцкого орденом «За заслуги перед Отечеством» 1:45
Главного нефролога Петербурга арестовали и обвинили в убийстве жены, которую он искал в «Жди меня» 0:50
Отключить рекламу

Клип Манижи набрал рекордное количество просмотров среди участников «Евровидения» 2021 года

Виктория Шанина
Сегодня в 15:12

Ролик Манижи на песню «Russian Woman» набрал более 6,7 млн просмотров на ютьюб-канале «Eurovision Song Contest». Это рекордное число среди участников конкурса этого года.

Клип певицы обогнал видео сербской группы Hurricane на песню «Loco Loco» — сейчас на нем 6,6 млн просмотров. Следом по популярности идут ролики певицы из Азербайджана Самиры Эфенди и мальтийской исполнительницы Дестини Чукуньере, которые набрали по 2,5 млн.

Самым популярным клипом «Евровидения» за всю историю конкурса стал ролик российской группы Little Big на песню «Uno». Он набрал более 138 млн просмотров (обогнав предыдущего лидера с 134 млн), на данный это число превысило уже 194 млн.

О том, что Манижа представит Россию на «Евровидении» в 2021 году стало известно 8 марта. Она победила по результатам зрительского голосования, которое проводил Первый канал.

Пользователи в сети начали резко критиковать Манижу и ее песню. В ее адрес посыпались оскорбления из‑за ее таджикского происхождения, многим показалось странным то, что она будет исполнять песню о русской женщине, тем более о ее силе и самостоятельности. В ответ на ксенофобные комментарии девушка выпустила ироничное «расследование» о себе.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
драма
Розовое облако
Пара случайных знакомых проживает бесконечный локдаун
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить