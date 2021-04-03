Клип Манижи набрал рекордное количество просмотров среди участников «Евровидения» 2021 года

Клип певицы обогнал видео сербской группы Hurricane на песню «Loco Loco» — сейчас на нем 6,6 млн просмотров. Следом по популярности идут ролики певицы из Азербайджана Самиры Эфенди и мальтийской исполнительницы Дестини Чукуньере , которые набрали по 2,5 млн.

Ролик Манижи на песню «Russian Woman» набрал более 6,7 млн просмотров на ютьюб-канале «Eurovision Song Contest». Это рекордное число среди участников конкурса этого года.

Самым популярным клипом «Евровидения» за всю историю конкурса стал ролик российской группы Little Big на песню «Uno». Он набрал более 138 млн просмотров (обогнав предыдущего лидера с 134 млн), на данный это число превысило уже 194 млн.

О том, что Манижа представит Россию на «Евровидении» в 2021 году стало известно 8 марта. Она победила по результатам зрительского голосования, которое проводил Первый канал.

Пользователи в сети начали резко критиковать Манижу и ее песню. В ее адрес посыпались оскорбления из‑за ее таджикского происхождения, многим показалось странным то, что она будет исполнять песню о русской женщине, тем более о ее силе и самостоятельности. В ответ на ксенофобные комментарии девушка выпустила ироничное «расследование» о себе.