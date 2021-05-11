Skrillex, Four Tet и Starrah выпустили совместный трек «Butterflies»

Музыканты Skrillex и Four Tet, а также певица Starrah выпустили совместную песню «Butterflies». Послушать ее можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и на ютьюбе.
Большая часть трека была записана еще в феврале прошлого года, однако работа над проектом завершилась только несколько дней назад, сообщил Four Tet в своем инстаграме.
«Работать с Сонни (настоящее имя Skrillex) и наблюдать за его способностями космического уровня в реальном времени было потрясающе, и я очень уважаю его за то, насколько хорошим получилось звучание микса. В нем так много деталей», — написал музыкант.
«Butterflies» следует за недавней коллаборацией Four Tet с музыкальным продюсером Madlib. Речь идет об инструментальном альбоме «Sound Ancestors», выпущенном в начале года. Роль Four Tet в проекте заключалась в редактировании, аранжировке и мастеринге треков, написанных Madlib.
До этого Four Tet представил сразу два новых релиза — «Parallel» и «871», а еще раньше выпустил совместные треки с Burial и Томом Йорком.
У Skrillex последний сольный альбом «Recess» вышел в 2014 году. После этого релиза в творчестве исполнителя началась эпоха коллабораций, продюсирования других артистов и ремиксов.
В прошлом году музыкант поучаствовал в записи совместного с Ty Dolla $ign, Канье Уэстом и FKA Twigs трека «Ego Death». Тогда же он приложил руку к созданию дебютного альбома Starrah «The Longest Interlude».