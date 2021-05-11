Skrillex, Four Tet и Starrah выпустили совместный трек «Butterflies»

Музыканты Skrillex и Four Tet, а также певица Starrah выпустили совместную песню «Butterflies». Послушать ее можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и на ютьюбе.

Большая часть трека была записана еще в феврале прошлого года, однако работа над проектом завершилась только несколько дней назад, сообщил Four Tet в своем инстаграме.

«Работать с Сонни (настоящее имя Skrillex) и наблюдать за его способностями космического уровня в реальном времени было потрясающе, и я очень уважаю его за то, насколько хорошим получилось звучание микса. В нем так много деталей», — написал музыкант.