Том Йорк, Burial и Four Tet выпустили две новые песни

Британские музыканты Том Йорк, Burial и Four Tet выпустили две совместные песни «Her Revolution» и «His Rope». Об этом сообщает Pitchfork.

О релизе объявили два лондонских музыкальных магазина Phonica и Sounds of the Universe. Треки вышли на пластинках с черной обложкой, на которой, судя по фотографиям, нет никакой информации. Лейбл XL, представляющий трех артистов, не дал изданию комментариев, просто скинув ссылки на посты музыкальных магазинов в инстаграме.