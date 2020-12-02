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Том Йорк, Burial и Four Tet выпустили две новые песни

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:04

Британские музыканты Том Йорк, Burial и Four Tet выпустили две совместные песни «Her Revolution» и «His Rope». Об этом сообщает Pitchfork.

О релизе объявили два лондонских музыкальных магазина Phonica и Sounds of the Universe. Треки вышли на пластинках с черной обложкой, на которой, судя по фотографиям, нет никакой информации. Лейбл XL, представляющий трех артистов, не дал изданию комментариев, просто скинув ссылки на посты музыкальных магазинов в инстаграме.

XL также запустил на ютьюбе стрим с тизером одной из песен. Трансляция показывает видео с черной пластинкой, воспроизводящей на повторе короткий музыкальный отрывок.

Это не первый раз, когда Том Йорк, Burial и Four Tet объединили силы для создания совместной композиции. В 2011 году у них вышел трек «Mirror».

Ранее группа Radiohead выставила на аукцион шляпу фронтмена Тома Йорка, в которой он снялся в клипе на песню «Lotus Flower». Музыканты сообщили в инстаграме, что деньги пойдут на благотворительность.

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