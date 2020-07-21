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В сети появился клип Ty Dolla $ign, Канье Уэст, FKA Twigs и Skrillex «Ego Death»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:11

Рэпер Ty Dolla $ign совместно с Канье Уэстом, FKA Twigs и Skrillex выпустил клип на новую песню «Ego Death».

Видео нарисовали 10 художников-аниматоров. В треке Ty Dolla $ign сравнивает разрыв отношений с воздействием тяжелого галлюциногена, а Канье Уэст называет индустрию развлечений «смертью эго» для темнокожих артистов.

Ty Dolla $ign признался, что для него всегда честью является совместная работа с Канье Уэстом, которого артист называет гением. Также Ty Dolla $ign рассказал, что его новый альбом готов и выйдет в самое ближайшее время. «Это моя лучшая работа», — добавил музыкант.

Предыдущий сольный альбом рэпера вышел в 2017 году. В прошлом году Ty Dolla $ign выпустил несколько синглов, включая «Purple Emoji».

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