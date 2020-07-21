В сети появился клип Ty Dolla $ign, Канье Уэст, FKA Twigs и Skrillex «Ego Death»

Видео нарисовали 10 художников-аниматоров. В треке Ty Dolla $ign сравнивает разрыв отношений с воздействием тяжелого галлюциногена, а Канье Уэст называет индустрию развлечений «смертью эго» для темнокожих артистов.

Рэпер Ty Dolla $ign совместно с Канье Уэстом , FKA Twigs и Skrillex выпустил клип на новую песню «Ego Death».

Ty Dolla $ign признался, что для него всегда честью является совместная работа с Канье Уэстом, которого артист называет гением. Также Ty Dolla $ign рассказал, что его новый альбом готов и выйдет в самое ближайшее время. «Это моя лучшая работа», — добавил музыкант.

Предыдущий сольный альбом рэпера вышел в 2017 году. В прошлом году Ty Dolla $ign выпустил несколько синглов, включая «Purple Emoji».