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Forbes включил журналистов Doxa в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:49

Журналистов студенческого издания Doxa добавили в рейтинг Forbes «30 до 30», в который попадают самые перспективные россияне в возрасте до 30 лет. Владимир Метелкин, Алла Гутникова, Армен Арамян и Наталья Тышкевич получили место в категории «Социальные практики».

Первым «поворотным моментом» для редакции Forbes называет лето 2019 года, когда журнал запустил проект DOXA_OVD для сбора средств и оказания помощи задержанным на митингах студентам и преподавателям. Второй произошел в сентябре того же года — тогда Doxa опубликовала статью о ректоре РГСУ и кандидате на выборах в Мосгордуму Наталье Починок, из‑за чего ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации.

Редакция Doxa встала наряду с координатором «ОВД-инфо» Леонидом Драбкиным, активисткой Елизаветой Нестеровой, политиком Романом Юнеманом и художницей Катрин Ненашевой. В голосовании также представлены молодые россияне в категориях «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Новые медиа», «Музыка», «Искусство» и «Мода и дизайн». К июню станет известно имя победителя, которого выберет экспертный совет и редакция Forbes, а также определит голосование на сайте.

В редакции Doxa, а также у троих его сотрудников прошли обыски 14 апреля. Метелкина, Тышкевич, а также их коллег Армена Арамяна и Аллу Гутникову обвинили в вовлечении несовершеннолетних к противоправной деятельности. Журналистам запретили на два месяца выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с кем‑либо, кроме адвокатов и родственников.

В поддержку редакторов выступили более 120 преподавателей Высшей школы экономики. Юрий Дудь также высказался о преследовании сотрудников Doxa и назвал его репрессиями государства против независимых медиа.

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