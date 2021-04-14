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Суд запретил журналистам Doxa выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:59

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для четверых журналистов издания Doxa. Им запретили выходить из дома, пользоваться интернетом и другими средствами связи, а также общаться с кем‑либо, кроме адвокатов и близких родственников, сообщил Doxa.

Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой и Наталье Тышкевич предстоит провести под фактическим домашним арестом два месяца. Следствие просило об именно такой мере пресечения, чтобы журналисты не смогли договориться о даче ложных показаний.

Метелкин просил суд смягчить меру пресечения. «У меня мама болеет астмой, мне нужно работать, ухаживать за собакой, мне нужно ходить покупать маме лекарства, мне нужно дописывать диплом, я заканчиваю университет. И я не представляю опасности», — отмечал он.

Тышкевич в ходе заседания также просила освободить ее от меры пресечения, чтобы она могла продолжить работать — девушка служит в архиве Трехгорной мануфактуры. Однако суд обеспокоен возможным уничтожением улик по делу.

Журналистов Doxa преследуют из‑за предполагаемого вовлечения несовершеннолетних в опасные для них действия. Речь идет о видео, в котором авторы издания обращаются к студентам, которым грозит отчисление за участие в митингах в поддержку Алексея Навального.

«По данной категории дел только в исключительных случаях может быть применен домашний арест, и следователь, указав все без исключения меры при домашнем аресте, позволил на одну минуту выходить. Мне кажется, это неуважение к суду и правосудию», — заявил адвокат Леонид Соловьев.

Редакторам Doxa избрали меры пресечения после серии обысков, которые прошли у них утром 14 апреля. Поддержать журналистов у здания суда собрались около ста человек.

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