Более 120 преподавателей ВШЭ потребовали прекратить дело против журнала Doxa

Издание «Троицкий вариант» опубликовало открытое письмо от 121 действующего преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) в поддержку редакторов Doxa. Они потребовали прекратить уголовное дело против сотрудников студенческого журнала и снять с них все обвинения.

«Мы считаем, что преподавание не сводится к передаче знаний. На занятиях мы защищаем здравый смысл и учим отличать истину от лжи, учим формировать собственное мнение и отстаивать его», — говорят преподаватели в заявлении.

Преподаватели также призвали коллег из других вузов присоединиться к обращению. В их числе доктор филологических наук Федор Успенский, директор Мандельштамовского центра Павел Полян, математик Борис Фейгин и преподаватель Школы дизайна ВШЭ Анна Наринская.

В декабре 2019 года руководство Высшей школы экономики лишило журнал статуса студенческой организации. Издание якобы нарушило правила поддержки студорганизаций, опубликовав текст о ректоре РГСУ Наталье Починок.

9 апреля 2021-го сотрудники ФСБ пришли с обыском к главному редактору «Важных историй» Роману Анину. Он проходит свидетелем по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое возбудили после обращения бывшей жены Игоря Сечина. Дело связано со статьей в «Новой газете» 2016 года о яхте Сечиных стоимостью в 100 млн долларов.

14 апреля с обысками пришли к сотрудникам Doxa. Их обвинили в склонении несовершеннолетних к противоправным действиям. Поводом стал ролик, в котором журналисты призывают студентов не бояться угроз отчисления за участие в митингах.

Басманный суд назначил редакторам Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 14 июня. Им запретили выходить из дома с 0.00 до 23.59 часов (то есть покидать помещение можно только на 1 минуту) и общаться с кем‑либо, кроме родителей и следователя.