Юрий Дудь поддержал журналистов Doxa и «Важных историй»

Блогер и журналист Юрий Дудь поддержал редакторов студенческого журнала Doxa и издания «Важные истории», которые столкнулись с обысками, задержаниями и уголовными делами. Он назвал происходящее репрессиями, организованными государством против независимых медиа. Мы публикуем пост Дудя полностью.
«У журналиста Романа Анина (писал про панамские офшоры чиновников, многомиллионную недвижимость силовиков и их связи с криминальным миром, стремительное обогащение людей из окружения Владимира Путина) обыскивают квартиру и изымают технику. Сейчас он свидетель по уголовному делу, но в любой момент может стать обвиняемым.
У журналистов издания Doxa (пишут о политическом преследовании молодых людей, домогательствах преподавателей к студентам) обыскивают квартиры и офис; им предъявляют обвинение в вовлечении несовершеннолетних в протесты (это уголовная статья) и назначают запрет определенных действий на два месяца (запрет, почти не отличимый от домашнего ареста).
В одном из осенних выпусков „вДудя“ Светлана Прокопьева из Пскова очень просто и очень точно сформулировала суть работы журналиста:
„Ну это как с дворника спрашивать. Вот он подмел улицу — стали трещины видны на асфальте. Негодяй. Под песком было не видно. Его работа — подметать улицу, наша работа — распространять информацию“.
Поэтому если вдруг вы думаете, что репрессии, которыми государство взялось за журналистов независимых медиа на этой неделе, это проблемы Королевства Садового Кольца, просто перечитайте цитату выше.
И представьте, что будет, если вдруг абсолютно все перестанут замечать мусор вокруг. В какой‑то момент он превратится в горы, а затем все вокруг обернется зловонной и непригодной для жизни помойкой.
Сделал перевод коллегам из „Доксы“ и „Важных историй“».
9 апреля сотрудники ФСБ пришли с обыском к главному редактору «Важных историй» Роману Анину. Он проходит свидетелем по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое возбудили после обращения бывшей жены Игоря Сечина. Дело связано со статьей в «Новой газете» 2016 года о яхте Сечиных стоимостью в 100 млн долларов.
14 апреля с обысками пришли к сотрудникам Doxa. Их обвинили в склонении несовершеннолетних к противоправным действиям. Поводом стал ролик, в котором журналисты призывают студентов не бояться угроз отчисления за участие в митингах.
Басманный суд назначил редакторам Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 14 июня. Им запретили выходить из дома с 0.00 до 23.59 часов (то есть покидать помещение можно только на 1 минуту) и общаться с кем‑либо, кроме родителей и следователя.