Юрий Дудь поддержал журналистов Doxa и «Важных историй»

Блогер и журналист Юрий Дудь поддержал редакторов студенческого журнала Doxa и издания «Важные истории», которые столкнулись с обысками, задержаниями и уголовными делами. Он назвал происходящее репрессиями, организованными государством против независимых медиа. Мы публикуем пост Дудя полностью.

«У журналиста Романа Анина (писал про панамские офшоры чиновников, многомиллионную недвижимость силовиков и их связи с криминальным миром, стремительное обогащение людей из окружения Владимира Путина) обыскивают квартиру и изымают технику. Сейчас он свидетель по уголовному делу, но в любой момент может стать обвиняемым.

У журналистов издания Doxa (пишут о политическом преследовании молодых людей, домогательствах преподавателей к студентам) обыскивают квартиры и офис; им предъявляют обвинение в вовлечении несовершеннолетних в протесты (это уголовная статья) и назначают запрет определенных действий на два месяца (запрет, почти не отличимый от домашнего ареста).

В одном из осенних выпусков „вДудя“ Светлана Прокопьева из Пскова очень просто и очень точно сформулировала суть работы журналиста:

„Ну это как с дворника спрашивать. Вот он подмел улицу — стали трещины видны на асфальте. Негодяй. Под песком было не видно. Его работа — подметать улицу, наша работа — распространять информацию“.

Поэтому если вдруг вы думаете, что репрессии, которыми государство взялось за журналистов независимых медиа на этой неделе, это проблемы Королевства Садового Кольца, просто перечитайте цитату выше.

И представьте, что будет, если вдруг абсолютно все перестанут замечать мусор вокруг. В какой‑то момент он превратится в горы, а затем все вокруг обернется зловонной и непригодной для жизни помойкой.

Сделал перевод коллегам из „Доксы“ и „Важных историй“».