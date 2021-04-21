Киру Ярмыш арестовали на 10 суток за нарушение правил проведения митинга

Пресс-секретаря оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 10 суток за нарушение правил организации митинга. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Веронику Полякову.

По ее словам, Ярмыш признали виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП России. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда. Адвокат убеждена, что ее подопечная не могла призывать к участию в несогласованной акции, поскольку находится под домашним арестом.

Ярмыш предписали соблюдать домашний арест 1 февраля в связи с уголовным делом о побуждении людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе протестной акции 23 января в Москве. Пресс-секретарю Навального запрещено пользоваться интернетом и связью.

Киру Ярмыш задержали утром 21 апреля у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время. В это же время силовики задержали и юриста ФБК* Любовь Соболь.

Соболь отпустили из отдела полиции только вечером. По словам юриста, ее продержали много часов в автобусе и на территории ОВД Донского района. Любови Соболь вменяют то же правонарушение, что и Ярмыш. Суд по ее делу состоится завтра.

Пока сторонницы Алексея Навального находились в полиции, в городах России прошли акции в поддержку политика. К ним присоединились тысячи людей, более 400 участников задержаны.

В Петербурге участники митинга перекрыли часть центральных улиц. Это же произошло и в Москве — там на акции заметили Кирилла Сиэтлова, Оксимирона, Фейса, Noize MC, Юрия Быкова и Юлию Навальную.