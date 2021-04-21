В Петербурге из‑за митинга закрыли две станции метро. На Дворцовую площадь не пускают людей

Несогласованные акции в поддержку находящегося в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального продолжаются в десятках городов России. В Москве оцеплена Манежная площадь, в Петербурге — перекрыта Дворцовая.
Протестующие Петербурга начали собираться в Александровском саду, туда приехали не менее полутора тысяч человек. Люди пытаются двигаться в сторону Исаакиевской площади — на ней начались задержания, пока в автозаки проводили восьмерых.
Станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» перестали работать на выход. «Коммерсант» сообщает, что участники протестов перекрыли несколько центральных улиц города, в том числе Вознесенский проспект и набережную Мойки.
Тем временем в Москве на акции появилась Юлия Навальная. Ее заметили у здания Телеграфа. Также среди протестующих — писатель Дмитрий Быков. Подробнее о ситуации в столице мы писали здесь.