На несогласованную акцию протеста в поддержку Алексея Навального в Москве вышли 6000 человек. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ТАСС, протестующие перекрыли несколько улиц в центре города. Сейчас практически заблокировано движение на улице Рождественке, Рождественском бульваре и части Бульварного кольца.