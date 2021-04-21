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МВД: на акцию в поддержку Навального в Москве вышли 6000 человек, в Петербурге — 4500

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:26

На несогласованную акцию протеста в поддержку Алексея Навального в Москве вышли 6000 человек. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ТАСС, протестующие перекрыли несколько улиц в центре города. Сейчас практически заблокировано движение на улице Рождественке, Рождественском бульваре и части Бульварного кольца.

Массовых задержаний полиция пока не предпринимает. На момент написания заметки, по данным ОВД-Инфо, в Москве задержаны в общей сложности 18 человек.

Также стало известно, что полиция составила протокол на стендап-комика Кирилла Сиэтлов. Ему вменяется организация митинга в центре Москвы.

На столичный митинг вышли рэперы Оксимирон, Фейс и Влади (один из участников группы «Каста»). Их совместное фото опубликовано в инстаграме Влади. Рэпера Noize MC тоже заметили на сегодняшней акции.

В Петербурге число участников митинга МВД оценило в 4500 человек. В других российских городах, по данным ведомства, приняли участие около 3900 протестующих.

Больше всего человек, сообщили в полиции, вышли на акции в Новосибирске (1 тыс.), Омске (900), Иркутске (500), Владивостоке (350), Хабаровске (200), Барнауле (150) и Томске (130).

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