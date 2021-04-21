В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш

Силовики задержали в Москве юриста ФБК* Любовь Соболь и пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

О задержании Соболь рассказал ее адвокат Владимир Воронин. По его словам, юриста ФБК вытащили из такси у метро «Автозаводская» и отвезли в неизвестном направлении.

Ярмыш, которая сейчас находится под домашним арестом, была задержана у подъезда своего дома, когда вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10.00 до 11.00. Об этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

Обе задержанные проходят обвиняемыми по «санитарному делу». Как считает следствие, призывая выйти на акции в поддержку Навального 23 и 31 января, они подстрекали людей нарушать санитарно-эпидемиологические правила.

Перед митингом в поддержку Алексея Навального обыски и задержания начались у его сторонников в нескольких российских городах. Они проходят в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Кургане, Ростове-на-Дону и Сыктывкаре. На центральных площадях Москвы и Петербурга установили накануне металлические ограждения.

* Минюст включил ФБК в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.