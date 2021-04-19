Pussy Riot купила NFT-видео с рэпером Хаски в образе гусара. Сделка обошлась почти в 3000 долларов

Видео снято в винтажном стиле и длится практически 5 минут. Все это время артист, переодетый в гусара, готовит кашу из топора. Рядом с ним стоит девушка, которая очень завороженно наблюдает за процессом. Под конец персонажам становится плохо от изысканного блюда и их забирают врачи.

Хаски анонсировал начало аукциона 16 апреля. Стартовой ценой лота стал один эфир (по курсу на тот момент это было примерно 2246 долларов). Напряженных торгов не вышло: Надя Толоконникова из Pussy Riot была единственной, кто поднял ставку. Ролик достался ей за 1,3 эфира (2908 долларов).

«Каша из топора — как много для русского уха в этом словосочетании… Все мы знаем десятки рецептов этого исконно великорусского блюда. В России, где в каждой семье кашу из топора готовят по-своему, давно назрела необходимость в стандартизации рецептуры этого уникального лакомства. И вот, я/мы сделали это (кто же еще)», — написал Хаски в своем инстаграме.

Бум NFT-токенов пришелся на начало 2021 года, после того как один из крупнейших аукционных домов Christie’s анонсировал первые в мире торги за цифровое произведение искусства. В феврале художник Крис Торрес продал гифку с Nyan Cat за 500 тыс. долларов, в марте певица Граймс получила за свою коллекцию цифрового искусства 6 млн долларов. В том же месяце картину Бэнкси купили за 95 тыс. долларов, а потом сожгли в прямом эфире, чтобы превратить в NFT-токен.