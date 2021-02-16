Аукционный дом Christie’s впервые продаст цифровое произведение искусства

На торгах Christie’s впервые представят полностью цифровое произведение искусства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на нью-йоркское отделение аукционного дома.
В онлайн-аукционе, который пройдет с 25 февраля по 11 марта, примет участие коллаж работы Майка Винкельманна под названием «Everydays — The First 5000 Days». Американский график создавал его в течение 13 лет.
В мае 2007 года Винкельманн начал ежедневно выпускать картины в цифровом формате. Спустя 5 тыс. дней художник осуществил свой замысел и объединил работы в гигантское цифровое полотно.
«Это первое чисто цифровое произведение искусства, выставляемое на торги традиционным аукционным домом», — подчеркивают в Christie’s. Подлинность всех элементов коллажа подтверждены с помощью технологии блокчейна.
По мнению специалистов аукционного дома, коллаж отражает эволюцию творчества художника и представляет 3D-графику, абстрактные образы, эксперименты с цветом и формой, а также авторское видение героев поп-культуры.
На картинах Винкельманна можно найти мультипликационных персонажей, бывшего президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына, певца Майкла Джексона, вице-президентов США Майкла Пенса и Камалу Харрис.
Christie’s называет творчество Винкельманна «пророческим и зачастую фривольным». Стартовая цена на его масштабный коллаж определена всего в 100 долларов.