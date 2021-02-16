Аукционный дом Christie’s впервые продаст цифровое произведение искусства

На торгах Christie’s впервые представят полностью цифровое произведение искусства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на нью-йоркское отделение аукционного дома.

В онлайн-аукционе, который пройдет с 25 февраля по 11 марта, примет участие коллаж работы Майка Винкельманна под названием «Everydays — The First 5000 Days». Американский график создавал его в течение 13 лет.

В мае 2007 года Винкельманн начал ежедневно выпускать картины в цифровом формате. Спустя 5 тыс. дней художник осуществил свой замысел и объединил работы в гигантское цифровое полотно.