Гифку с котом из игры Nyan Cat выставили на аукцион как предмет криптоискусства

Художник Крис Торрес выставил на аукцион анимацию из игры Nyan Cat. Торги идут на криптоарт-платформе Foundation. Стоимость лота уже превысила 500 тыс. долларов.
Дизайнер сделал гифку в честь десятилетнего юбилея мемного кота и назвал ее криптоискусством. Торрес отметил, что владелец у работы будет только один, ведь другие картинки и анимации с Nyan Cat уже продаваться не будут.
«Я думаю, это круто — знать, что у тебя есть единственное существующее произведение», — заявил Торрес. Такие аукционы дарят художникам возможность получить прибыль с мемов, которые свободно живут в сети.
Nyan Cat — это розовый кот с телом из печенья «Поп-тартс», который летит в космосе и оставляет радужный шлейф. Впервые он появился в апреле 2011 года в ролике на ютьюбе. На создание персонажа, который впоследствии стал интернет-сенсацией, Криса Торреса вдохновил его кот Марти.
Ранее аукционный дом Christie’s анонсировал первые в мире торги за цифровое произведение искусства. Онлайн-аукцион пройдет с 25 февраля по 11 марта — на продажу будет выставлен коллаж работы Майка Винкельманна под названием «Everydays: The First 5000 Days».