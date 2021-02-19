Гифку с котом из игры Nyan Cat выставили на аукцион как предмет криптоискусства

Художник Крис Торрес выставил на аукцион анимацию из игры Nyan Cat. Торги идут на криптоарт-платформе Foundation. Стоимость лота уже превысила 500 тыс. долларов.

Дизайнер сделал гифку в честь десятилетнего юбилея мемного кота и назвал ее криптоискусством. Торрес отметил, что владелец у работы будет только один, ведь другие картинки и анимации с Nyan Cat уже продаваться не будут.

«Я думаю, это круто — знать, что у тебя есть единственное существующее произведение», — заявил Торрес. Такие аукционы дарят художникам возможность получить прибыль с мемов, которые свободно живут в сети.