Граймс выставила на торги свою коллекцию цифрового искусства

В собрание под названием «WarNymph Collection Vol.1» вошли десять работ. Они представлены в виде невзаимозаменяемых токенов. Это означает, что криптоединица уникальна, ее нельзя воссоздать или обменять на другой токен.

Певица Граймс открыла торги созданного ей цифрового искусства. Об этом сообщила в инстаграме компания Nifty Gateway, занимающаяся продажей арт-объектов.

Некоторые произведения, которые Граймс создала со своим братом Маком, сопровождаются музыкой, специально записанной для них. Среди них — треки «Mars Theme», «Ærythe» и «Anhedonia».

Аукцион продлится 48 часов. Rolling Stone отмечает, что стоимость некоторых произведений превысила 100 тыс. долларов уже в первые 30 минут торгов. Часть вырученных средств пойдет организации Carbon180, которая занимается программами по снижению уровня выбросов парниковых газов.

Первую выставку своего искусства Граймс провела в прошлом году. На ней она представила арты, принты, рисунки, наброски, скетчи, фотографии и концептуальные произведения вроде 7-минутной видеоинструкции для медитаций. Но одним из самых примечательных экспонатов оказался контракт на владение частью души самой певицы.