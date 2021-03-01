Граймс выставила на торги свою коллекцию цифрового искусства

Певица Граймс открыла торги созданного ей цифрового искусства. Об этом сообщила в инстаграме компания Nifty Gateway, занимающаяся продажей арт-объектов.
В собрание под названием «WarNymph Collection Vol.1» вошли десять работ. Они представлены в виде невзаимозаменяемых токенов. Это означает, что криптоединица уникальна, ее нельзя воссоздать или обменять на другой токен.
Некоторые произведения, которые Граймс создала со своим братом Маком, сопровождаются музыкой, специально записанной для них. Среди них — треки «Mars Theme», «Ærythe» и «Anhedonia».
Аукцион продлится 48 часов. Rolling Stone отмечает, что стоимость некоторых произведений превысила 100 тыс. долларов уже в первые 30 минут торгов. Часть вырученных средств пойдет организации Carbon180, которая занимается программами по снижению уровня выбросов парниковых газов.
Первую выставку своего искусства Граймс провела в прошлом году. На ней она представила арты, принты, рисунки, наброски, скетчи, фотографии и концептуальные произведения вроде 7-минутной видеоинструкции для медитаций. Но одним из самых примечательных экспонатов оказался контракт на владение частью души самой певицы.