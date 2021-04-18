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В Замоскворечье прошла акция в защиту исторических зданий. К дверям Мосгорнаследия возложили венок

Виктория Шанина
Сегодня в 17:37

18 апреля, в День культурного наследия, жители Замоскворечья провели арт-перформанс, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения исторических зданий. Об этом «Афише Daily» сообщил муниципальный депутат района Замоскворечье Виктор Баранцев.

Активисты возложили венок к дверям Департамента культурного наследия на Пятницкой. На траурных лентах было написано: «Скорбим по наследию» и «Бабушка бы не одобрила».

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Перформанс стал протестом против «вандальной реконструкции» усадьбы 1917 года и стройки элитного ЖК между Пятницкой и Ордынкой. Активисты уверены, что это часть «систематического уничтожения историко-архитектурного наследия в районе и городе».

Согласно проекту строительства ЖК, как минимум три здания в квартале будут реконструированы. Местные жители переживают, что «реконструкция» может оказаться обычным сносом сохранившихся дореволюционных построек.

Против стройки выступил «Архнадзор» вместе с настоятелем храма Климента Папы Римского Леонидом Калининым и заслуженными деятелями культуры. Они обратились с открытым письмом к мэру Москвы, в котором попросили пересмотреть проект. По их мнению, застройщики обязаны снизить высотность и плотность застройки так, чтобы она соответствовала историческому окружению квартала и статусу охранной зоны Московского Кремля.

Снос исторических зданий на месте будущего ЖК уже начался. Под него попал, в том числе, дом, где в советское время находился завод «Экран».

Главный архитектор элитного ЖК Павел Андреев ответил на критику проекта. Он отметил, что семь этажей — это максимальная планка комплекса, любой проект строительства в центре города вызывает резонанс, а «Замоскворечье не будет больше купеческим».

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