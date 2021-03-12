В самом центре Москвы, напротив старинной церкви Климента, на месте бывшего завода планируется строительство большого элитного ЖК. Местные жители и мундепутаты выступают против — они уверены, что такое масштабное строительство навсегда изменит исторический облик района. «Афиша Daily» разбирается в проекте застройки и его проблемах.

Строительство на месте старого завода На территории, находящейся между Пятницкой, Большой Ордынкой и Климентовским переулком, в советское время находился завод «Экран». После его закрытия там несколько лет существовала организация «Центр трудовой и медико-социальной реабилитации инвалидов „Экран“», которая летом прошлого года сменила название на АО «Специализированный застройщик „Экран“». Именно эта компания разработала проект застройки территории. Однако планов строительства в открытом доступе нет до сих пор, поэтому о том, что в квартале появится новый элитный жилой комплекс, жители и муниципальные депутаты района узнали случайно. «Это произошло в феврале 2019 года, когда девелоперу потребовались публичные обсуждения для внесения небольших корректировок в регламент землепользования участка, — рассказывает „Афише Daily“ мундеп Замоскворечья Марина Уразаева. — Это был первый раз, когда мы узнали о том, что там запланирована стройка, хотя по факту параметры масштабного строительства были согласованы городом еще в 2015 году. Так как проект непубличный, мы начали копать, пытаться выяснить, что там планируется на самом деле». На публичных слушаниях, по словам мундепа, в основном присутствовали работники близлежащих ресторанов и лояльные управе общественные советники, которые голосовали «за», а комментарии и мнение жителей в итоговом заключении к сведению не приняли.

По документам проекта, которые есть в распоряжении редакции, общая площадь застройки будет составлять 43 тыс. квадратных метров. На ней расположатся 10 новых зданий высотой до 7 этажей (в проекте написано, что здания могут достигать 27 метров — это стандартная высота 9-этажного дома. — Прим. ред.).

До 2015 года эта территория была охранной зоной, вокруг много дореволюционных построек XVIII–XIX веков. Поэтому на ней было ограничение по предельной застроенности и высоте зданий: новое строительство не должно было превышать площадь и высоту существующих 1–3-этажных зданий. Однако в июле 2015 года на заседании Градостроительно-земельной комиссии разрешенные параметры были увеличены в пять раз, что теперь может позволить строить несоразмерно высокие для этого района здания.

«Получается, сначала был разработан проект, и уже потом под его параметры были внесены и согласованы изменения в правила землепользования на участке в охранной зоне таким образом, чтобы предложенный проект при его согласовании соответствовал утвержденному регламенту. Такая вот процессуальная инверсия», — предполагает Уразаева.

При этом, отмечает мундеп, получается, что планы строительства были согласованы уже в 2015 году, а компания до прошлого года значилась как «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов» и благодаря льготам для организаций, использующих труд инвалидов, долгое время платила аренду в размере 1 рубль в год за гектар земли в 1 км от Кремля.

Реставрация и снос дореволюционных зданий Согласно проекту, как минимум три здания в квартале будут реконструированы. Местные жители переживают, что «реконструкция» может оказаться обычным сносом сохранившихся дореволюционных построек . Тогда под угрозой окажется кирпичное здание 1900 года на улице Большой Ордынке, известное благодаря граффити-портрету Анны Ахматовой. В соответствии с проектом на этом месте планируется размещение подземного паркинга. Также под угрозой окажутся объекты культурного наследия XVIII века, которые находятся поблизости: усадьбы Куманиных, Шамшуриных, Долговых-Жемочкина, Чернцовой-Варгиных-Барановых. Кроме того, к месту бывшего завода сейчас нет подъезда ни с одной улицы. По существующему проекту, проблему въезда планируется решить с помощью одного из флигелей усадьбы Шамшуриных. «На территории этой усадьбы стоит большой трехэтажных дом, относящийся к XVIII веку. Сейчас там находится Музей морского флота, — говорит Александр Фролов, эксперт „Архнадзора“. — Но кроме главного дома в усадьбе есть флигели — южный и северный. Это очень интересные здания со сводами, примерно того же года постройки, что и главный дом». Фролов объясняет, что дом усадьбы недавно был признан объектом культурного наследия. А вот оба флигеля оказались без статуса, хотя они находятся на территории парадного двора: «Как это вышло, непонятно, но северный флигель как раз и принадлежит тем, кто планирует строить ЖК. И по документам, что я видел, через флигель хотят сделать подземный заезд к домам и парковке . Это очень странно. Получится, что машины будут ездить через парадный двор усадьбы».

Также работы могут негативно сказаться на фундаментах, прилегающих к стройке жилых домов. «Афиша Daily» спросила об этом у Натальи Петровской, старшей по дому на улице Пятницкая, 20, стр. 2.

Наталья Петровская Старшая по дому на Пятницкой

«Про проект мы узнали совершенно случайно в 2019 году, когда наши мундепы рассказали о том, что проводятся публичные слушания по вопросу включения в проект дополнительных участков. Мы на эти слушания пришли, там выступал Леонов — главный архитектор проекта. Он сказал, что высота зданий будет 17 метров, что выезд через наш двор осуществляться не будет и здание, которое находится от нас по соседству, реконструировать не будут. Мы написали свои комментарии: мы хотели, чтобы все эти обещания были закреплены в протоколе, и просили, чтобы до строительства нам провели обследования фундаментов наших домов. Фундамент — это главная проблема, которая нас волнует. В нашем доме перед Новым годом в одной из квартир разорвало газовую трубу, потому что соседи делали ремонт. То есть, даже колебания от ремонта хватило для того, чтобы дом пошатнулся и оторвало трубу. Поэтому нам крайне важно выяснить этот вопрос. Но нам пообещали, что они все учтут. А теперь мы узнаем, что там предполагается стройка не 17 метров, а 27. И проект двигается дальше не смотря на то, что никто не решил проблему с фундаментами наших домов. Мы написали письма Собянину с просьбой пересмотреть параметры проекта. У нас нет желания кому‑то перекрыть кислород и сказать, что в Москве ничего строить не нужно. Но 27 метров — это чересчур. Надо понимать, что наш дом 1870 года постройки. Он в хорошем состоянии, но в любом случае со временем фундамент слабеет, а нам совершенно не хочется, чтобы с нашим домом что‑то случилось».

Проект застройки. Вид со стороны ул. Пятницкая 1 из 2 Проект застройки. Вид со стороны ул. Большая Ордынка 2 из 2

Искажение исторического облика района Учитывая, что высота стоящих рядом зданий — 2–3 этажа, новые высотные постройки будут сильно выбиваться и портить культурный и исторический облик района, считают в «Архнадзоре». «Дело в том, что участок строительства подходит к Климентовскому переулку достаточно близко — между ним и церковью Святого Климента всего 50 метров, — объясняет Александр Фролов. — Церковь Климента — выдающейся памятник культурного наследия, один из лучших храмов в стиле барокко в Москве. Если представить себе, как это будет выглядеть, мы поймем, что вид Климентовского переулка и церкви будет очень сильно искажен ». Изменится вид не только Климентовского переулка, но и всего квартала между улицами Пятницкой и Б.Ордынкой. Новые дома будут возвышаться сразу же за усадьбой Долговых и Музеем морского флота.

«Чем дальше человек будет удаляться от этого места, тем больше они будут вылезать. Исторические здания, стоящие рядом и составляющие культурный облик города, гораздо ниже — у них всего 2–3 этажа. Поэтому высокие постройки будут очень сильно влиять на восприятие всего района», — объясняет Фролов.

