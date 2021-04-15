«Замоскворечье не будет больше купеческим»: архитектор элитного ЖК ответил на критику проекта

Он считает, что дополнительный интерес подогревают изображения жилищного комплекса в сети, которые «совершенно безобразно искажены и могли быть сделаны специально».

По словам архитектора, любой проект строительства в центре города вызывает резонанс. При разработке данного проекта, утверждает Андреев, «изучалась территория, рассчитывались параметры — все это делалось в публичном пространстве».

Главный архитектор элитного ЖК в Замоскворечье, который строят напротив церкви Климента Папы Римского, Павел Андреев ответил на критику проекта. Свою позицию он изложил в интервью «Московской газете».

Андреев не исключает, что городской вид после завершения строительства для кого‑то изменится, но в первую очередь это произойдет для местных жителей, а люди, впервые попавшие в район, вряд ли обратят внимание на здания.

По его словам, семь этажей — это максимальная планка ЖК, на территории также будут дома четырех и пяти этажей. На Ордынку, к примеру, будет выходить четырехэтажное здание. Архитектор говорит, что заказчик не использовал максимально разрешенные параметры строительства, а сократил их.

«В нашем случае высота сооружений действительно больше, чем здания, которые изначально там стояли. Но Замоскворечье не будет больше купеческим, как не будут больше Патриаршие пруды теми, где гулял Берлиоз. Ничего с этим не поделать», — говорит Андреев.

Он сказал, что ему трудно поверить в фотографии трещин, которые появились в соседних домах из‑за работ на площадке. «Чтобы появились трещины, нужно копать, а раскопка котлована еще не стартовала», — пояснил архитектор, добавив, что памятники архитектуры, которые находятся рядом, прошли экспертизу и «мероприятия по обеспечению их сохранности».

На вопрос, проводились ли публичные слушания по проекту, Андреев ответил уклончиво. Он заявил, что при создании проекта команда использовала регламенты «градостроительной деятельности в историческом центре». А разработка этих регламентов, в свою очередь, является «опубличенным процессом» — они размещаются в открытом доступе, и все заинтересованные лица могут с ними ознакомиться.

В интервью не была затронута тема фундаментов соседних домов, которая, по мнению некоторых жильцов, является основной. Местная жительница рассказывала «Афише Daily», что недавно даже из‑за простого ремонта «дом пошатнулся» и в одной из квартир разорвало газовую трубу, поскольку здание старое.

Муниципальный депутат Марина Уразаева отмечала, что фундаменты дореволюционных домов рядом со стройкой не укреплены и они находятся под угрозой разрушения. Перед началом работ, говорила другая местная жительница, обещали укрепить старый фундамент, однако под это укрепление успели только просверлить отверстия.

О том, что напротив церкви Климента в самом центре Москвы собираются построить элитный ЖК, местные жители и муниципальные депутаты узнали случайно в феврале 2019 года. При этом параметры строительства были согласованы еще в 2015 году, но, по словам местных жителей, с ними их никто не обсуждал.

По документам проекта общая площадь застройки составит 43 тыс. квадратных метров. На ней расположатся 10 новых зданий высотой до 7 этажей. Проект вызвал широкий резонанс в обществе — против него выступили местные жители и муниципальные депутаты, которые считают, что строительство навсегда изменит исторический облик района.

«Архнадзор» вместе с деятелями культуры и архитекторами написал мэру Москвы открытое письмо с требованием пересмотреть проект строительства элитного ЖК. Его этажность и плотность необходимо снизить, а ведущиеся на объекте работы — немедленно остановить, считают активисты.