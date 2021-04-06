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«Архнадзор» попросил Собянина пересмотреть проект строительства элитного ЖК в Замоскворечье

Семён Гудошников
Сегодня в 18:17

«Архнадзор» вместе с настоятелем храма Климента Папы Римского Леонидом Калининым и группой деятелей культуры обратился с открытым письмом к мэру Москвы. Активисты попросили пересмотреть проект элитного ЖК, который хотят построить на территории бывшего центра реабилитации инвалидов между Ордынкой и Пятницкой.

Подписанты требуют снизить высотность и плотность застройки, так, чтобы она соответствовала историческому окружению квартала и статусу охранной зоны Московского Кремля. В его нынешнем виде проект, по мнению активистов, визуально раздавит дореволюционную малоэтажную застройку и приведет к грубейшему искажению исторического облика района.

Они просят вмешаться лично Сергея Собянина, чтобы градоначальник помог спасти Замоскворечье от «непомерных аппетитов застройщиков, разменивающих наследие Москвы на свои сиюминутные интересы». Работы, уже ведущиеся на объекте, следует немедленно остановить, считают градозащитники.

Инициаторами письма вместе с «Архнадзором» и протоиереем Клалининым стали народные артисты Андрис и Илзе Лиепа, вице-президент Российской Академии Художеств Евгений Максимов, народные художники Василий Нестеренко и Салават Щербаков.

Обращение к мэру также поддержали телеведущие Михаил Ширвиндт и Татьяна Лазарева, музыкант Андрей Макаревич, публицист Виктор Шендерович, писатель Александр Архангельский, председатель Совета Союза Архитекторов России Александр Ремизов, вице-президент Союза московских архитекторов Николай Лызлов и многие другие. Петицию за пересмотр проекта подписали более 3 тыс. человек.

О том, что напротив церкви Климента в самом центре Москвы собираются построить элитный ЖК, местные жители и муниципальные депутаты узнали случайно в феврале 2019 года. При этом параметры масштабного строительства были согласованы еще в 2015 году, но их скрывали от общественности.

По документам проекта, которые оказались в распоряжении «Афиши Daily», общая площадь застройки составит 43 тыс. квадратных метров. На ней расположатся 10 новых зданий высотой до 7 этажей. Проект вызвал широкий резонанс в обществе — против него выступили местные жители и муниципальные депутаты, которые считают, что строительство навсегда изменит исторический облик района.

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