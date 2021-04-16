Иван Дорн выпустил сингл «Кроме тебя». Это импровизация, которая чудом уцелела в iCloud

Иван Дорн вернулся с новым романтичным синглом «Кроме тебя». Песня записана с украинским саундпродюсером и музыкантом Рожденом Ануси.

«Мы написали эту песню за один присест. Встретились с Рожденом в „Мастерской“, он сел за клавиши, начал играть какую‑то гармонию, я что‑то напел в микрофон. И самое странное — мелодия шла сразу со словами, это был просто поток, который я словил на месте, и тогда, конечно же, не думал, что это уже готовый вариант. Как нам показалось, ничего особенного не получилось, мы разошлись. Затем у него сломался комп, и все демки и песни сгорели. Но наш проект чудесным образом уцелел в айклауде. Мы были в шоке, он переслушал проект — раскопал там два куплета и припев — и сказал: „Чувак, смотри! У нас есть песня!“ Так что эта песня — момент настоящего, чистого вдохновения, в котором мы ничего не меняли — что получилось, то и стало песней!» — рассказал Дорн.

Послушать «Кроме тебя» можно на всех музыкальных площадках.