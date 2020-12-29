Иван Дорн и Mario Basanov выпустили EP «Face to Face»

Мини-альбом состоит из трех треков: заглавная песня, ее ремикс и композиция «10 Years». Получившийся материал вдохновлен фанком и диско.

Украинец Иван Дорн и литовец Мариюс Адомайтис, известный как Mario Basanov, выпустили EP «Face to Face». Релиз можно послушать на популярных стриминговых платформах.

Дорн рассказал, что песни были записаны за два дня, и на каждую ушло по два часа. По его словам, он давно хотел посотрудничать с Mario Basanov и рад тому, что это наконец-то произошло.

У Ивана Дорна 2020-й выдался довольно продуктивным годом в плане музыки. Он выпустил песню для сериала «Чики», написал музыку для новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!», и принял участие в создании сборника каверов на песни группы «Мумий Тролль».