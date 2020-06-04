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Иван Дорн записал саундтрек для нового сериала «Чики»

Анастасия Цой
Сегодня в 11:30

В онлайн-сервисе more.tv прошла премьера сериала «Чики», рассказали «Афише Daily» представители платформы. Вышло сразу две серии из восьми, посмотреть которые можно здесь.

Автором одного из саундтреков стал Иван Дорн. Трек «Чики» вышел сегодня на лейбле Masterskaya и уже эксклюзивно доступен в Apple Music. Также в Apple Music будут доступны плейлист с музыкой всего первого сезона и личные плейлисты исполнительниц главных ролей.

«Сначала была одна версия саундтрека. Она была написана, основываясь на некоторых сценах из сериала, которые нам с Суреном Томасяном (сопродюсер трека) дали прочитать. И она не подошла. Неудивительно, ибо ошибка всех нас была в том, что нужно сначала увидеть сериал, а потом писать к нему саундтрек.

Когда же в итоге мы посмотрели три первые серии в черновом монтаже, то мы поняли, в чем была ошибка. Это не про бас-гитару, фанки-грув и светлое будущее. Это про техно-драм-машину «Роланд 909», про кислотный синт TB-303 и про жизненный треш, в котором остается только грызть за свою свободу или уповать на Бога. И я дико счастлив быть частью этого проекта, ибо он — лучшее, что происходило в сериальной жизни наших стран!» — рассказал Дорн.

«Чики» — это история четырех подруг из южного городка, решивших завязать с работой на трассе и открыть свой бизнес в Москве. Режиссером выступил Эдуард Оганесян, роли исполнили Ирина Горбачева («Аритмия»), Варвара Шмыкова («Нелюбовь»), Ирина Носова («Тоня плачет на мосту влюбленных»), Алена Михайлова («Люби их всех») и Антон Лапенко («Внутри Лапенко»).

С начала года имя Ивана Дорна уже не раз звучало с привязкой к киноиндустрии. Музыкант сыграл одну из ролей в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Как композитор Дорн работал над фильмами Резо Гигинеишвили и Валерия Тодоровского.

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