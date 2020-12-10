Иван Дорн написал музыку для новых серий «Ну, погоди!»

Музыкант Иван Дорн написал музыку для новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!». Об этом сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в интервью на телеканале НТВ.

«Музыку для серий «Ну, погоди!» написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура», — сказала Слащева.

Новые серии «Ну, погоди!» выйдут в ближайшее время: премьера намечена на зиму 2020 года. Продолжение сериала будет состоять из 52 серий. Помимо главных героев — Волка и Зайца, которых озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев — в них появятся персонажи Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

Работа над новым циклом мультфильмов началась в 2020 году. По словам создателей, шоу сохранит традиционную форму, но станет не прямым продолжением классической версии, а скорее актуальным прочтением истории.

Первый выпуск «Ну, погоди!» о безуспешных попытках Волка поймать Зайца увидел свет 6 мая 1969 года. Режиссер — Вячеслав Котеночкин, роль Волка озвучивал Анатолий Папанов, зайца — Клара Румянцева. В основу всей серии лег «нулевой» эпизод, показанный в альманахе «Веселая карусель» (на новые выпуски которой Минкульт уже выделил деньги). О перезапуске «Ну, погоди!» и других классических работ «Союзмультфильма» стало известно еще в феврале.