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Анна Ривина заявила, что Росимущество попросило центр «Насилию.нет» освободить помещение в Москве

Виктория Шанина
Сегодня в 13:58

Глава центра «Насилию.нет» (признан в России иностранным агентом) Анна Ривина написала открытое письмо о том, как изменилась деятельность организации после присвоения статуса иноагента. Текст опубликовало издание «Утопия».

По словам девушки, в начале февраля центру пришло извещение от Росимущества с текстом: «Просим до 10.02.2021 срочно освободить помещение в добровольном порядке» — без подписи и печати. Позднее ведомство заявило, что не посылало подобных писем, а арендодатель офиса перестал выходить на связь.

В этом помещении организация принимает жертв домашнего насилия, проводит группы поддержки и устраивает образовательные мероприятия. «Люди запомнили наш адрес: мы писали его на билбордах, печатали на брошюрах, указывали на всех доступных нам картах», — заявила Ривина.

Минюст России составил протокол на центр «Насилию.нет» и его главу Анну Ривину по закону об иноагентах в начале марта. Организацию обвинили в участии в политической деятельности после кампании за принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия, ряда лекций Ривиной о домашнем насилии и публикации в СМИ с просьбой к властям принять меры для защиты жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса.

После выхода новости о признании центра иноагентом американский журнал Time поместил на обложку свежего выпуска Анну Ривину. Для журнала основательница «Насилию.нет» давала интервью за две недели до этого и удивилась, когда обнаружила свою фотографию на обложке.

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