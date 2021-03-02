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Минюст составил протокол на центр «Насилию.нет» по закону об иноагентах

Виктория Шанина
Сегодня в 13:45

Министерство юстиции России составило протокол на центр «Насилию.нет»* и его главу Анну Ривину «за нарушение порядка деятельности НКО-иноагента». Об этом в своем телеграм-канале сообщил член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Павел Чиков, добавив тег #хроникирепрессий.

Ведомство обвинило центр в участии в политической деятельности после кампании за принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия, ряда лекций Ривиной о домашнем насилии и публикации в СМИ с просьбой к властям принять меры для защиты жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса.

«Минюст в протоколе отмечает, что в том числе учредители организации выступили соавторами законопроекта, и сетует, что текст размещен на официальном портале Госдумы, а петиция с требованием о его принятии на Change.org насчитывает более 900 тысяч подписей (центр не имеет отношения к этой петиции). Минюст вменил организации призыв к гражданам „влиять на продвижение указанного законопроекта“», — пишет Чиков.

Кроме того, власти сочли за политическую деятельность акцию центра против дискриминации женщин и за принятие закона о криминализации домашнего насилия, которая прошла 8 марта 2019 года. Однако Минюст отметил, что она была согласована и прошла «без нарушения общественного порядка».

Центру грозит штраф от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Анна Ривина при обвинительном приговоре должна будет заплатить до 300 тыс. рублей. По словам Чикова, глава центра «подчеркивает, что все инициативы по законопроекту были ее действиями в личном качестве. Интересы центра представляет юрист Кирилл Коротеев».

Ранее Минюст пригоризил центру «Насилию.нет» ликвидацией из‑за нарушений в уставе. Одной из претензий указано «нарушение нумерации пунктов» в разделе 6 текста правил организации.

*Организация внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента.

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