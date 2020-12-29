Центр «Насилию.нет» признали иностранным агентом

Министерство юстиции признало московский центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» иностранным агентом. Об этом своем фейсбуке сообщила директор центра Анна Ривина.

«Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», — написала она. К публикации глава центра прикрепила фото документа, в котором приводится ее интервью Forbes. А именно цитата: «Если бы в нашей стране решалась проблема домашнего насилия, что в таком центре, как наш, не было бы необходимости».

В середине декабря Минюст начал проверку центра «Насалию.нет», так как организация не подала заявление о своем включении в реестр иностранных агентов. Однако позже Ривина написала в фейсбуке, что им ведомство не говорило, что проверка связана с присвоением статуса иноагента.

Центр обязали подготовить отчетность за все время его существования как юридического лица — 2,5 года. Также у него запросили все документы, связанные с финансовой деятельностью, публичными мероприятиями, упоминаниями в СМИ, договоры с партнерами и внутриуставные документы.

«Насилию.нет» зарегистрировался в качестве НКО в 2018 году. Весной этого года центр чуть не закрылся, поскольку не получил президентский грант, однако этого не произошло — за два дня ему удалось собрать необходимые для существования 500 тыс. рублей.