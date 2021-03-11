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Суд отклонил иск центра «Насилию.нет» к Минюсту из‑за включения в список иноагентов

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:20

Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск центра «Насилию.нет»* к Минюсту. Об этом сообщается в телеграм-канале главы «Агоры» Павла Чикова.

Организация требовала признать незаконным решение министерства о включении «Насилию.нет» в реестр иностранных агентов.

В документе сказано, что распоряжение Минюста основывалось на внеплановой проверке центра, проведенной с грубыми нарушениями закона о защите прав юридических лиц. По итогам проверки не было установлено, что деятельность организации «осуществляется в интересах иностранных источников финансирования», указывает «Насилию.нет».

«В иске подчеркивалось, что центр не участвует в политической деятельности, и Минюст не доказал обратное», — отметил Чиков.

В конце прошлого года Минюст признал «Насилию.нет» иностранным агентом. В марте этого года на организацию и ее основательницу Анну Ривину составили протоколы за нарушение закона об иноагентах.

Ведомство обвинило центр в участии в политической деятельности из‑за кампании в поддержку закона о домашнем насилии, лекций Ривиной и акции против дискриминации женщин. Организации грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей, его создательнице — до 300 тыс. рублей.

Недавно от организации потребовали освободить арендуемое помещение в Москве. В нем центр принимает жертв домашнего насилия, проводит группы поддержки и устраивает образовательные мероприятия.

* Организация внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента.

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