перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кейт Бланшетт станет продюсером драмы о крупнейшем муниципальном мошенничестве в истории США 3:24
В Гонконге детей начнут учить национальной безопасности 2:23
Бен Стиллер снимет фильм о политическом скандале по мотивам подкаста«Bag Man» 1:39
Spencer Kelly/Unsplash Власти Мьянмы приказали заблокировать Twitter и Instagram
Власти Мьянмы приказали заблокировать Twitter и Instagram 0:23
Квентин Тарантино назвал фильм «Джокер» однообразным Вчера в 23:35
В Австралии научились перерабатывать маски в материал для строительства дорог Вчера в 22:59
Компания Александра Цекало спродюсирует в США экранизацию книги «The Vapors» Вчера в 22:24
Умер актер Кристофер Пламмер Вчера в 21:40
worldsbetweenlines/Unsplash Земля нагрелась сильнее обычного в период пандемии
Земля нагрелась сильнее обычного в период пандемии Вчера в 21:16
Группа «Лауд» выпустила клип на сингл «Красный закат» Вчера в 21:14
Стартовал новый сезон «Mint Music Home». Героиней первого выпуска стала Drummatix Вчера в 20:42
Штраф для «Норникеля», проверка для Невзорова и другие новости дня Вчера в 20:37 Дайджест
«Кинопоиск HD» выпустил короткометражный фильм «Показалось» Байбулата Батуллина Вчера в 20:08
Delia Giandeini/Unsplash 185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино
185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут. Они призвали чаще показывать ЛГБТК-людей в кино Вчера в 19:43
Pornhub введет биометрическую верификацию пользователей, загружающих ролики на сайт Вчера в 18:17
Карди Би показала новый клип «Up». Его режиссером выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо Вчера в 17:32
Лондонцы Black Country, New Road выпустили дебютный альбом «For the First Time» Вчера в 17:28
Минпросвещения хочет запретить поставки цифрового контента от иностранных юрлиц в школы России Вчера в 16:50
Хейли Уилльямс выпустила второй сольный альбом «Flowers for Vases» Вчера в 16:39
siriusxm.com «Medicine at Midnight»: послушайте новый альбом Foo Fighters
«Medicine at Midnight»: послушайте новый альбом Foo Fighters Вчера в 16:15
Отключить рекламу

Кейт Бланшетт станет продюсером драмы о крупнейшем муниципальном мошенничестве в истории США

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:24

Австралийская актриса Кейт Бланшетт выступит продюсером драмы «Королевская дрянь и высокая лошадь» («Queen Bitch and the High Horse»). Фильм расскажет о крупнейшем муниципальном мошенничестве в истории США, сообщил Variety.

Сценарий картины написал Эрик Мэттью Браун. Режиссерами ленты станут Берт и Берти, также известные как Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд — они сняли фильм «Нулевой отряд» с участием Виолы Дэвис.

В центре сюжета окажется девушка по имени Пенни Бэнкс, которая становится коррумпированной госслужащей. Амбициозность и страсть к лошадям приведет ее к массе служебных преступлений и финансированию коневодческой империи.

«Мы очень рады, что этот великолепно написанный, убедительный, смешной и злодейский фильм будет представлен на экране такой блестящей командой», — сказали Берт и Берти.

Среди продюсеров проекта будут Коко Франчини («Омерзительная восьмерка»), Эндрю Аптон («Кэрол»), Брайан Оливер («1917», «Черный лебедь») и Брэдли Фишер («Суспирия», «Остров проклятых»). Когда начнется производство фильма, пока неизвестно.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
дизайн
ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда
Масштабная выставка к 100-летию главного творческого института страны
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
поп
«Большая Discoteka 2000»: Retro Sound System

Другие материалы по темам

Люди
Кейт Бланшетт
Эрик Браун
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить