Кейт Бланшетт станет продюсером драмы о крупнейшем муниципальном мошенничестве в истории США

Австралийская актриса Кейт Бланшетт выступит продюсером драмы «Королевская дрянь и высокая лошадь» («Queen Bitch and the High Horse»). Фильм расскажет о крупнейшем муниципальном мошенничестве в истории США, сообщил Variety.

Сценарий картины написал Эрик Мэттью Браун. Режиссерами ленты станут Берт и Берти, также известные как Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд — они сняли фильм «Нулевой отряд» с участием Виолы Дэвис.

В центре сюжета окажется девушка по имени Пенни Бэнкс, которая становится коррумпированной госслужащей. Амбициозность и страсть к лошадям приведет ее к массе служебных преступлений и финансированию коневодческой империи.

«Мы очень рады, что этот великолепно написанный, убедительный, смешной и злодейский фильм будет представлен на экране такой блестящей командой», — сказали Берт и Берти.

Среди продюсеров проекта будут Коко Франчини («Омерзительная восьмерка»), Эндрю Аптон («Кэрол»), Брайан Оливер («1917», «Черный лебедь») и Брэдли Фишер («Суспирия», «Остров проклятых»). Когда начнется производство фильма, пока неизвестно.