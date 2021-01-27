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Кэри Маллиган сыграет главную роль в драме «Ногти», которую продюсирует Кейт Бланшетт

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:36

Британская актриса Кэри Маллиган, известная по картинам «Великий Гэтсби», «Драйв» и «Ферма „Мадбаунд“», исполнит главную роль в романтической драме «Ногти» («Fingernails»). Ее сподюсирует двукратная лауреатка «Оскара» Кейт Бланшетт, сообщил Deadline.

Маллиган сыграет девушку по имени Анна, которая начинает подозревать, что ее отношения не то, чем кажутся. Сомнения приводят героиню в загадочный институт, где несчастливые пары проверяют на наличие романтической любви.

Фильм поставит греческий режиссер Христос Нику, ранее сотрудничавший с Бланшетт в работе над лентой «Яблоки» — она была представлена на прошлом Венецианском кинофестивале. Для Нику «Ногти» станут англоязычным дебютом.

Сценарий картины Нику напишет в соавторстве с другим автором «Яблок» Ставросом Раптисом и с британским драматургом Сэмом Штайнером. В продюсерский состав драмы, помимо Бланшетт, войдут ее коллеги из компании Dirty Films Коко Франчини и Эндрю Аптон.

«„Ногти“ исследуют современный опыт влюбленности в то время, когда — хотя это кажется более доступным, чем когда‑либо — романтика стала такой неопределенной, сложной и неуловимой. Мы создали роль Анны, имея в виду Кэри Маллиган, и очень рады, что она сразу же согласилась», — рассказал Нику.

По словам режиссера, Маллиган «талантливая и притягательная актриса», поразившая его своей актерской игрой в ленте Эмеральд Феннел «Девушка, подающая надежды». В Dirty Films Маллиган назвали «идеальной актрисой» для грядущего фильма, а Нику отметили за «уникальный и глубокий» взгляд на современные отношения.

Кинообозреватель «Афиши Daily» Станислав Зеленский недавно посмотрел последнюю работу Маллиган и рассказал, чем удался (или нет) спродюсированный Марго Робби полнометражный дебют сценаристки «Убивая Еву» о мужененавистничестве.

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