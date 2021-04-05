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«Фаберже» выпустит яйцо к десятилетию «Игры престолов». Оно будет вдохновлено Дейнерис Таргариен

Юлия Онодэра
Вчера в 23:46

Ювелирная компания «Фаберже» выпустит драгоценное яйцо к десятилетию первого эпизода сериала «Игра престолов». Об этом сообщило издание Variety.

Изделие будет инкрустировано бриллиантами и рубинами и вдохновлено историей Дейнерис Таргариен. Дизайн яйца стоимостью 2,2 млн долларов разработали ведущий дизайнер фирмы Лийса Таллгрен и художница по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон.

Выпуск яйца станет одним из способов отметить юбилей популярного шоу, который телекомпания HBO назвала «Железной годовщиной». Среди других спецпроектов — выход лимитированной серии фигурок героев Funko Pop и создание крафтового пива Mikkeller, посвященного сериалу.

Кроме того, праздничные мероприятия наметила и HBO. На телеканале HBO2 пройдет марафон сериала, а на стриминговом сервисе HBO Max появится интерактивная страница с информацией об «Игре престолов». На ней разместят более 150 видео, посвященных шоу и его созданию.

На прошлой неделе стало известно, что по мотивам «Игры престолов» поставят спектакль на Бродвее. Он должен появиться в 2023 году и быть представленным одновременно в Нью-Йорке, Лондоне и Австралии.

Также у «Игры престолов» планируется несколько спин-оффов. Съемки сериала «Дом дракона» должны начаться уже в апреле. Также HBO разрабатывает анимационное шоу и готовит экранизацию «Сказки о Дунке и Эгге».

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