На Бродвее поставят спектакль по мотивам «Игры престолов». Его также покажут в Лондоне и в Австралии

На Бродвее поставят спектакль по мотивам сериала «Игра престолов». В нем появятся полюбившиеся поклонникам персонажи, в том числе Нед Старк, Джейме Ланнистер и Роберт Баратеон. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Действие развернется за 16 лет до событий популярного телешоу. Постановка расскажет о Великом рыцарском турнире в Харренхолле. На нем, помимо указанных героев, присутствовали также Лианна Старк, Рейегар Таргариен, Оберин Мартелл и сэр Барристан Селми.

В конце соревнований принц Рейегар публично заявил о своей любви к Лианне Старк, невесте Роберта Баратеона. Это событие привело в дальнейшем к восстанию Баратеона против династии Таргариенов и ее свержению с престола.

«Благодаря многим из самых знаковых и известных персонажей сериала, постановка сможет похвастаться историей о любви, мести, безумии и опасностях, связанных с пророчеством и раскрытием секретов и лжи, о которой ранее только намекалось», — рассказали авторы пьесы.

Над спектаклем будут работать продюсеры Саймон Пейнтер и Тим Лоусон, драматург Дункан Макмиллан и режиссер Доминик Кук. Они планируют поставить шоу в 2023 году и показать его сначала в Нью-Йорке, а затем в Лондоне и в Австралии.

«Их знание и любовь к моему миру и персонажам впечатлили меня с самого начала, а их планы на эту постановку поразили с первой же нашей встречи. <…> Наша места — привести Вестерос на Бродвей, в Вест-Энд, в Австралию… и, в конце концов, на ближайшую к вам сцену», — заявил автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин.